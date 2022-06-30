Идею потолка цен на российскую нефть можно реализовать, уверен Байден

Президент США Джо Байден считает возможным установить потолок цен на нефть из РФ.

"Мы думаем, это можно реализовать. И это снизит цены на нефть и на бензин", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, отвечая на вопрос о перспективах реализации идеи определения "потолка" для цен на нефть из РФ.

Он напомнил, что ранее предложил рассмотреть эту идею, подчеркнув, что считает, что к такому механизму следовало бы присоединиться всем странам мира, а не только союзникам США. Также Байден напомнил и об идее отказа от страхования российских нефтяных танкеров.

По его словам, работать над этим вопросом поручили национальной группе по безопасности.

"Мы делегировали это специальной комиссии - группе наших специалистов по национальной безопасности, они разрабатывают этот механизм", - добавил президент США.

Помимо этого, Байден заявил, что, по его мнению, причиной роста цен на топливо и на продовольствие являются исключительно действия РФ.

"Причиной роста цен на бензин является Россия, причиной существования продовольственного кризиса является Россия. Россия не позволяет вывозить зерно с Украины", - сказал американский лидер.

Ранее на этой неделе лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на импортируемую нефть РФ.