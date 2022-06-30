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Розничные цены на бензин в Украине 30 июня по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились
16:49 30.06.2022 |
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 56,96 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз - 40,61 гривен за литр (-0,44 гривен).
За матеріалами:
РБК-Украина
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