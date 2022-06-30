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Автогаз 30 июня продолжает дешеветь в розницу
15:54 30.06.2022 |
Крупные розничные сети 30 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,2-2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".
В сети ОККО продукт подешевел на 2 грн/л до 37,99 грн/л. Отметим, на столько он подешевел и вчера, 28 июня. Таким образом, за последние два дня цена на автогаз в сети ОККО уменьшилась на 4 грн/л.
На станциях KLO цена на автогаз уменьшилась также на 2 гривны - до 39,99 грн/л. На 1 грн/л снизили цены «Нефтек», «Катрал» и «Укргаздобыча».
На 0,2-1,2 грн/л снизили цену Motto, Shell и «БРСМ-Нефть» (см. табл.).
Средняя стоимость СВГ по Украине 30 июня составила 40,61 грн/л (-0,44 коп./л).
Смена розничных цен на АЗС с 29 по 30 июня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
37,99
|
-2,00
|
WOG
|
39,98
|
0,00
|
Авіас
|
41,91
|
0,00
|
Укрнафта
|
41,95
|
0,00
|
Shell
|
40,17
|
-0,82
|
SOCAR
|
41,23
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
39,01
|
-1,18
|
KLO
|
39,99
|
-2,00
|
Укргазвидобування
|
39,00
|
-1,00
|
Автотранс
|
39,98
|
0,00
|
UPG
|
39,00
|
0,00
|
Нефтек
|
41,99
|
-1,00
|
BVS
|
39,99
|
0,00
|
Chipo
|
39,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
37,95
|
0,00
|
Катрал
|
38,97
|
-1,00
|
VostokGaz
|
40,89
|
0,00
|
Rodnik
|
38,99
|
0,00
|
Mango
|
41,09
|
0,00
|
Motto
|
41,16
|
-0,20
|
Середня ціна в Україні
|
40,61
|
-0,44
|
|
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