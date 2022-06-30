Автогаз 30 июня продолжает дешеветь в розницу

Крупные розничные сети 30 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,2-2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В сети ОККО продукт подешевел на 2 грн/л до 37,99 грн/л. Отметим, на столько он подешевел и вчера, 28 июня. Таким образом, за последние два дня цена на автогаз в сети ОККО уменьшилась на 4 грн/л.

На станциях KLO цена на автогаз уменьшилась также на 2 гривны - до 39,99 грн/л. На 1 грн/л снизили цены «Нефтек», «Катрал» и «Укргаздобыча».

На 0,2-1,2 грн/л снизили цену Motto, Shell и «БРСМ-Нефть» (см. табл.).

Средняя стоимость СВГ по Украине 30 июня составила 40,61 грн/л (-0,44 коп./л).

Смена розничных цен на АЗС с 29 по 30 июня, грн/л