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АНАЛІТИКА

Автогаз 30 июня продолжает дешеветь в розницу

 

Крупные розничные сети 30 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,2-2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В сети ОККО продукт подешевел на 2 грн/л до 37,99 грн/л. Отметим, на столько он подешевел и вчера, 28 июня. Таким образом, за последние два дня цена на автогаз в сети ОККО уменьшилась на 4 грн/л.

На станциях KLO цена на автогаз уменьшилась также на 2 гривны - до 39,99 грн/л. На 1 грн/л снизили цены «Нефтек», «Катрал» и «Укргаздобыча».

На 0,2-1,2 грн/л снизили цену Motto, Shell и «БРСМ-Нефть» (см. табл.).

Средняя стоимость СВГ по Украине 30 июня составила 40,61 грн/л (-0,44 коп./л).

Смена розничных цен на АЗС с 29 по 30 июня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

37,99

-2,00

WOG

39,98

0,00

Авіас

41,91

0,00

Укрнафта

41,95

0,00

Shell

40,17

-0,82

SOCAR

41,23

0,00

БРСМ-Нафта

39,01

-1,18

KLO

39,99

-2,00

Укргазвидобування

39,00

-1,00

Автотранс

39,98

0,00

UPG

39,00

0,00

Нефтек

41,99

-1,00

BVS

39,99

0,00

Chipo

39,30

0,00

Авантаж 7

37,95

0,00

Катрал

38,97

-1,00

VostokGaz

40,89

0,00

Rodnik

38,99

0,00

Mango

41,09

0,00

Motto

41,16

-0,20

Середня ціна в Україні

40,61

-0,44
За матеріалами: EnKorr
 

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