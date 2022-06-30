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Нефть дорожает 30 июня, так как опасения по поводу поставок перевешивают рост запасов топлива в США
08:13 30.06.2022 |
Цены на нефть выросли в четверг после падения на ранних азиатских торгах, поскольку опасения по поводу нехватки мировых поставок перевесили рост запасов бензина и дистиллятов в США.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, наиболее активно торгуемый контракт, подорожали на 63 цента, или 0,6%, до 113,08 доллара за баррель в 02:50 по Гринвичу. Менее ликвидный августовский контракт, срок действия которого истекает в четверг, стоил 116,08 доллара, снизившись на 18 центов, или 0,2%.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 49 центов, или 0,5%, до 110,27 доллара.
«Сырая нефть выросла в начале торгов после оптимистичных запасов... Просадка была вызвана тем, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили объем производства на фоне исторически высокой маржи переработки», - отмечают аналитики ANZ в заметке.
Запасы сырой нефти сократились на 2,8 млн баррелей за неделю до 24 июня, что намного превзошло ожидания аналитиков в опросе Reuters о падении на 569 000 баррелей, как показали данные Управления энергетической информации США, даже несмотря на рост запасов бензина и дистиллятов в США.
Запасы топлива выросли по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы наращивали активность, работая на 95% мощности, что является самым высоким показателем для этого времени года за четыре года.
Но дальнейшие перебои с поставками поддержали цены, говорят аналитики ANZ, на фоне приостановки ливийских поставок из двух ключевых восточных портов, в то время как в Эквадоре объем производства упал из-за продолжающихся протестов.
Экспорт флагманской эквадорской нефти Oriente по-прежнему приостановлен в связи с объявлением о форс-мажорных обстоятельствах, поскольку распространение антиправительственных протестов наносит ущерб добыче нефти, заявила в среду государственная компания Petroecuador.
Однако опасения по поводу замедления экономического роста по-прежнему ограничивали рост цен.
«Агрессивное повышение процентных ставок центральными банками в последнее время и замедление глобального экономического роста оказывали давление на сырьевые рынки. Ставки на дальнейшее высвобождение нефтяных резервов США и увеличение добычи нефти ОПЕК также приостановили восходящий импульс нефтяного рынка», - аналитик CMC Markets Тина. - сказал Тэн.
Более сильный доллар также ограничил рост цен, поскольку он делает нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.
Тем временем группа ОПЕК+, в которую входят такие союзники, как Россия, начала двухдневные встречи в среду, хотя источники сообщают, что шансов на добычу нефти мало.
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