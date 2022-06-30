Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нефть дорожает 30 июня, так как опасения по поводу поставок перевешивают рост запасов топлива в США

 

Цены на нефть выросли в четверг после падения на ранних азиатских торгах, поскольку опасения по поводу нехватки мировых поставок перевесили рост запасов бензина и дистиллятов в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, наиболее активно торгуемый контракт, подорожали на 63 цента, или 0,6%, до 113,08 доллара за баррель в 02:50 по Гринвичу. Менее ликвидный августовский контракт, срок действия которого истекает в четверг, стоил 116,08 доллара, снизившись на 18 центов, или 0,2%.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 49 центов, или 0,5%, до 110,27 доллара.

«Сырая нефть выросла в начале торгов после оптимистичных запасов... Просадка была вызвана тем, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили объем производства на фоне исторически высокой маржи переработки», - отмечают аналитики ANZ в заметке.

Запасы сырой нефти сократились на 2,8 млн баррелей за неделю до 24 июня, что намного превзошло ожидания аналитиков в опросе Reuters о падении на 569 000 баррелей, как показали данные Управления энергетической информации США, даже несмотря на рост запасов бензина и дистиллятов в США.

Запасы топлива выросли по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы наращивали активность, работая на 95% мощности, что является самым высоким показателем для этого времени года за четыре года.

Но дальнейшие перебои с поставками поддержали цены, говорят аналитики ANZ, на фоне приостановки ливийских поставок из двух ключевых восточных портов, в то время как в Эквадоре объем производства упал из-за продолжающихся протестов.

Экспорт флагманской эквадорской нефти Oriente по-прежнему приостановлен в связи с объявлением о форс-мажорных обстоятельствах, поскольку распространение антиправительственных протестов наносит ущерб добыче нефти, заявила в среду государственная компания Petroecuador.

Однако опасения по поводу замедления экономического роста по-прежнему ограничивали рост цен.

«Агрессивное повышение процентных ставок центральными банками в последнее время и замедление глобального экономического роста оказывали давление на сырьевые рынки. Ставки на дальнейшее высвобождение нефтяных резервов США и увеличение добычи нефти ОПЕК также приостановили восходящий импульс нефтяного рынка», - аналитик CMC Markets Тина. - сказал Тэн.

Более сильный доллар также ограничил рост цен, поскольку он делает нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.

Тем временем группа ОПЕК+, в которую входят такие союзники, как Россия, начала двухдневные встречи в среду, хотя источники сообщают, что шансов на добычу нефти мало.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7776
  0,1375
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1217  0,13 0,36 35,7133  0,00 0,00
EUR 36,6771  0,07 0,19 37,4412  0,14 0,37

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес