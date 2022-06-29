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АНАЛІТИКА

Автогаз на ОККО й WOG здешевшав на 2 грн/л

 

Великі роздрібні мережі 29 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 0,6-2 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У мережах ОККО й WOG продукт здешевшав на 2 грн/л, до 39,99 і 39,98 грн/л. На станціях Shell ціна на автогаз зменшилась на 60 копійок - до 40,99 грн/л.

Крім того, на 1 грн/л продукт здешевшав у мережах «Авантаж» і «Катрал». На 90 коп./л, до 41,09 грн/л, зменшила ціну Mango.

Середня вартість СВГ по Україні 29 червня становила 41,05 грн/л (-0,71 коп./л).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 28 по 29 червня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

39,99

-2,01

WOG

39,98

-2,00

Авіас

41,91

0,00

Укрнафта

41,95

0,00

Shell

40,99

-0,60

SOCAR

41,23

0,00

БРСМ-Нафта

40,19

0,00

KLO

41,99

0,00

Укргазвидобування

40,00

0,00

Автотранс

39,98

0,00

UPG

39,00

0,00

Нефтек

42,99

0,00

BVS

39,99

0,00

Chipo

39,30

0,00

Авантаж 7

37,95

-1,00

Катрал

39,97

-1,00

Mango

41,09

-0,90

VostokGaz

40,89

0,00

Rodnik

38,99

0,00

Motto

41,63

0,00

Середня ціна в Україні

41,05

-0,71
За матеріалами: enkorr.ua
 

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