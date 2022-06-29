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Автогаз на ОККО й WOG здешевшав на 2 грн/л
14:07 29.06.2022 |
Великі роздрібні мережі 29 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 0,6-2 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
У мережах ОККО й WOG продукт здешевшав на 2 грн/л, до 39,99 і 39,98 грн/л. На станціях Shell ціна на автогаз зменшилась на 60 копійок - до 40,99 грн/л.
Крім того, на 1 грн/л продукт здешевшав у мережах «Авантаж» і «Катрал». На 90 коп./л, до 41,09 грн/л, зменшила ціну Mango.
Середня вартість СВГ по Україні 29 червня становила 41,05 грн/л (-0,71 коп./л).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 28 по 29 червня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
39,99
|
-2,01
|
WOG
|
39,98
|
-2,00
|
Авіас
|
41,91
|
0,00
|
Укрнафта
|
41,95
|
0,00
|
Shell
|
40,99
|
-0,60
|
SOCAR
|
41,23
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
40,19
|
0,00
|
KLO
|
41,99
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
40,00
|
0,00
|
Автотранс
|
39,98
|
0,00
|
UPG
|
39,00
|
0,00
|
Нефтек
|
42,99
|
0,00
|
BVS
|
39,99
|
0,00
|
Chipo
|
39,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
37,95
|
-1,00
|
Катрал
|
39,97
|
-1,00
|
Mango
|
41,09
|
-0,90
|
VostokGaz
|
40,89
|
0,00
|
Rodnik
|
38,99
|
0,00
|
Motto
|
41,63
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
41,05
|
-0,71
|
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