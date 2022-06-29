Автогаз на ОККО й WOG здешевшав на 2 грн/л

Великі роздрібні мережі 29 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 0,6-2 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У мережах ОККО й WOG продукт здешевшав на 2 грн/л, до 39,99 і 39,98 грн/л. На станціях Shell ціна на автогаз зменшилась на 60 копійок - до 40,99 грн/л.

Крім того, на 1 грн/л продукт здешевшав у мережах «Авантаж» і «Катрал». На 90 коп./л, до 41,09 грн/л, зменшила ціну Mango.

Середня вартість СВГ по Україні 29 червня становила 41,05 грн/л (-0,71 коп./л).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 28 по 29 червня, грн/л