Цены на нефть 29 июня взяли передышку после трехдневного роста

Цены на нефть упали в среду после роста на предыдущих трех сессиях, но потери были ограничены из-за того, что глобальная нехватка предложения сохранится, поскольку у крупных производителей, таких как Саудовская Аравия, мало возможностей для увеличения добычи.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 44 цента, или 0,4%, до 111,32 доллара за баррель в 01:50 по Гринвичу, потеряв ранее достигнутые позиции.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 61 цент, или 0,5%, до 117,37 доллара за баррель, также отменив ранее достигнутый рост. Срок действия августовского контракта истекает в четверг, а более активный сентябрьский контракт стоил 113,14 доллара, снизившись на 66 центов, или 0,6%.

И Brent, и WTI выросли более чем на 2% во вторник, поскольку опасения по поводу ограниченного предложения на мировом рынке перевешивают опасения относительно того, что спрос может замедлиться в условиях возможной рецессии в будущем. Соглашение Большой семерки экономических держав об изучении способов ограничения цен на российскую нефть также поддержало настроения участников рынка.

«Инвесторы скорректировали позицию, но остались оптимистичными, ожидая, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не смогут значительно увеличить производство, чтобы удовлетворить восстанавливающийся спрос из-за роста цен на авиакеросин», - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер исследования в Nissan (OTC:NSANY) Securities.

«Цены на нефть, скорее всего, останутся выше 110 долларов за баррель, в том числе из-за опасений возможных перебоев с поставками из-за ураганов, поскольку Соединенные Штаты вступают в лето», - сказал он.

Саудовская Аравия и ОАЭ рассматриваются как единственные два члена Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), обладающие резервными мощностями, чтобы компенсировать потерю поставок из России и слабую добычу в других странах-членах.

Но министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи заявил в понедельник, что эмират производит почти максимальную мощность своей квоты в 3,168 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) в соответствии с соглашением с ОПЕК и ее союзниками, вместе называемыми ОПЕК+.

Его комментарии подтвердили слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал президенту США Джо Байдену в кулуарах встречи G7, что ОАЭ работают на максимальной мощности и что Саудовская Аравия может увеличить добычу всего на 150 000 баррелей в сутки, что ниже заявленной резервной мощности около 2 баррелей в сутки. млн баррелей в сутки.

Доходы ОПЕК от нефти выросли в 2021 году, поскольку цены и спрос восстановились после худших последствий пандемии COVID, в то время как количество действующих буровых установок ее членов немного увеличилось, а количество новых завершенных скважин сократилось, как показали данные группы.

Аналитики также предупредили, что политические беспорядки в Эквадоре и Ливии могут привести к дальнейшему сокращению поставок.

Тем не менее, данные запасов в США дали некоторое представление об улучшении снабжения топливом. Запасы бензина за неделю, закончившуюся 24 июня, выросли на 2,9 млн баррелей, а запасы дистиллятного топлива увеличились на 2,6 млн баррелей, согласно источникам на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. Однако запасы сырой нефти сократились на 3,8 млн баррелей.

Согласно опросам Reuters, запасы сырой нефти в США, по прогнозам, сократились за последние две недели. Еженедельный правительственный отчет о состоянии нефти на прошлой неделе был отложен из-за проблем с оборудованием. Данные за обе недели будут опубликованы вместе в среду.