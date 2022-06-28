Фінансові новини
- |
- 28.06.22
- |
- 22:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались, но топливо есть не на всех АЗС
15:42 28.06.2022 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 июня 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Но топливо есть не во всех сетях АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 57,05 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 41,77 гривен за литр (-0,10 гривен).
За матеріалами:
РБК-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
|Мининфраструктуры повысило тарифы на грузовые ж/д на 70%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Минфин вновь отказался повысить доходность ОВГЗ, продажи гривневых бумаг упали до 350 млн грн
|Минфин потратил на погашение внутреннего долга с начала войны на 64 миллиарда больше, чем привлек - НБУ
|Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались, но топливо есть не на всех АЗС
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Цены на нефть 28 июня ускорили рост
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
Бізнес
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой