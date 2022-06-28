Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались, но топливо есть не на всех АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 июня 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Но топливо есть не во всех сетях АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 57,05 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 41,77 гривен за литр (-0,10 гривен).



