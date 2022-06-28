Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Автогаз 28 июня продолжает дешеветь в регионах

 

Ряд украинских сетей АЗС 28 июня снизил стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Ресурс на станциях сети БРСМ-Нефть подешевел на 0,15 грн/л до 40,19 грн/л. На 1,3 грн/л дешевле стал автогаз в сети Chipo (до 39,30 грн/л).

На 0,50-3 грн/л снизили цены региональные сети, такие как Автотранс, Укргаздобыча, Катрал, VostokGaz и Rodnik. (см.табл.)

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.

Изменение розничных цен на АЗС с 27 по 28 июня, грн/л


Компанія

LPG

 Ціна

 Зм.

ОККО

42,00

0,00

WOG

41,98

0,00

Авиас

41,91

0,00

Укрнафта

41,95

0,00

Shell

41,59

0,00

SOCAR

41,23

0,00

БРСМ-Нафта

40,19

-0,15

KLO

41,99

0,00

Укргазвидобування

40,00

-3,00

Автотранс

39,98

-1,00

UPG

39,00

0,00

Нефтек

42,99

0,00

BVS

39,99

0,00

Chipo

39,30

-1,30

Авантаж 7

38,95

0,00

Катрал

40,97

-1,00

VostokGaz

40,89

-0,50

Rodnik

38,99

-1,00

Mango

41,99

0,00

Motto

41,63

0,00

Середня ціна в Україні

41,77

-0,10
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9151
  0,0029
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0971  0,05 0,14 35,7120  0,02 0,06
EUR 36,7703  0,04 0,11 37,7003  0,08 0,21

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес