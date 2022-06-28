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Автогаз 28 июня продолжает дешеветь в регионах
13:52 28.06.2022 |
Ряд украинских сетей АЗС 28 июня снизил стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".
Ресурс на станциях сети БРСМ-Нефть подешевел на 0,15 грн/л до 40,19 грн/л. На 1,3 грн/л дешевле стал автогаз в сети Chipo (до 39,30 грн/л).
На 0,50-3 грн/л снизили цены региональные сети, такие как Автотранс, Укргаздобыча, Катрал, VostokGaz и Rodnik. (см.табл.)
Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.
Изменение розничных цен на АЗС с 27 по 28 июня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
42,00
|
0,00
|
WOG
|
41,98
|
0,00
|
Авиас
|
41,91
|
0,00
|
Укрнафта
|
41,95
|
0,00
|
Shell
|
41,59
|
0,00
|
SOCAR
|
41,23
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
40,19
|
-0,15
|
KLO
|
41,99
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
40,00
|
-3,00
|
Автотранс
|
39,98
|
-1,00
|
UPG
|
39,00
|
0,00
|
Нефтек
|
42,99
|
0,00
|
BVS
|
39,99
|
0,00
|
Chipo
|
39,30
|
-1,30
|
Авантаж 7
|
38,95
|
0,00
|
Катрал
|
40,97
|
-1,00
|
VostokGaz
|
40,89
|
-0,50
|
Rodnik
|
38,99
|
-1,00
|
Mango
|
41,99
|
0,00
|
Motto
|
41,63
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
41,77
|
-0,10
|
|
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