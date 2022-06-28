Автогаз 28 июня продолжает дешеветь в регионах

Ряд украинских сетей АЗС 28 июня снизил стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Ресурс на станциях сети БРСМ-Нефть подешевел на 0,15 грн/л до 40,19 грн/л. На 1,3 грн/л дешевле стал автогаз в сети Chipo (до 39,30 грн/л).

На 0,50-3 грн/л снизили цены региональные сети, такие как Автотранс, Укргаздобыча, Катрал, VostokGaz и Rodnik. (см.табл.)

Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.

Изменение розничных цен на АЗС с 27 по 28 июня, грн/л



