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АНАЛІТИКА

Эксперты ОПЕК+ понизили оценку профицита нефти в 2022 г. с 1,4 до 1 млн б/с

 

Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн баррелей в сутки, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с, следует из отчетности технического комитета альянса, с которой ознакомился "Интерфакс".

Прогноз профицита был уменьшен в связи с включением последних обновленных фактических данных за 2021 год и данных за январь-май 2022 года, влияние которых было перенесено на следующий год.

Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR). Так, сюда входят 62,7 млн барр., анонсированных к высвобождению МЭА (из них 30 млн барр. запасов США) с марта 2022 года, а также 220 млн барр. (из них 60 млн барр. США), анонсированных к выпуску с апреля 2022 года.

При этом ожидается, что к концу 2022 года коммерческие запасы стран ОЭСР будут на 104 млн барр. ниже, чем в 2015-2019 гг. (референтный уровень сделки ОПЕК+) и составят 2,82 млрд барр. против 2,65 млрд барр. в 2021 году.

Ранее эксперты ОПЕК+ оценивали, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут на уровне 2,865 млрд барр. и будут на 62 млн барр. ниже уровня 2015-2019 годов.

При этом аналитики не изменили оценку роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах в объеме 5,7 млн б/с и 3,4 млн б/с соответственно. Таким образом, ожидается, что потребление нефти в мире в 2022 году составит 100,3 млн б/с, что на 100 тыс. б/с превысит уровень 2019 года.

Согласно документу, оценка предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году не изменилась и составила 63,6 млн б/с, а прогноз роста поставок из стран не-ОПЕК на 2022 год понижен на 0,3 млн б/с - до 2,1 млн б/с, что означает предложение в объеме 65,7 млн б/с, при этом оценка добычи жидких углеводородов в России на 2022 год понижена на 0,25 млн б/с.

Эксперты отмечают, что текущий уровень бурения и гидроразрыва пласта на основных месторождениях сланцевой нефти в США превышает уровень, необходимый для поддержания добычи, и может способствовать увеличению производства в ближайшие месяцы. Тем не менее, прогноз роста предложения жидких углеводородов в США на 2022 год в целом остался без изменений на уровне 1,3 млн баррелей в сутки.

Заседание технического комитета ОПЕК+ намечено на 28 июня, 29 июня состоится очередная конференция ОПЕК (проходит раз в полгода), а 30 июня - министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который рассмотрит выводы техкомитета, а после него - полноформатная встреча министров ОПЕК+. Министры решат вопрос об уровне квоты добычи на август, решение по которым, впрочем, принято на предыдущем заседании - сразу на два месяца, июль и август, и пока менять его не планируется.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
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