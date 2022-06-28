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АНАЛІТИКА

Нефть растет 28 июня на новых санкиях G7 в отношении России

 

Нефть выросла во вторник утром в Азии на фоне ограниченных запасов. Но лидеры стран Большой семерки (G7) пообещали усилить давление на Россию, одновременно снизив цены на энергоносители.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,21% до 112,32 доллара к 23:13 по восточному времени (3:13 по Гринвичу), а фьючерсы на сырую нефть WTI выросли на 1,20% до 110,89 доллара. Цены на нефть оставались выше 110 долларов за баррель, поскольку поставки сырой нефти и нефтепродуктов оставались ограниченными после того, как Запад ввел санкции в отношении российской нефти.

(G7) пообещала поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Предложение ограничить цену на российскую нефть - одна из новых санкций против финансов Москвы.

«Я думаю, что если бы они ввели ценовой потолок на продажу и покупку российской нефти, мне трудно представить, как это будет реализовано, особенно когда Китай и Индия стали крупнейшими покупателями России», - сказал хьюстонский нефтяник. консультант Эндрю Липов.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар сомневается в этом шаге. Он отметил, что «ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на ограничение цен, усугубляющее дефицит на мировых рынках нефти и нефтепродуктов».

Представитель французского президента предложил международному сообществу изучить все варианты решения проблем с поставками энергоносителей, включая переговоры с такими странами-производителями, как Иран и Венесуэла. Экспорт нефти обоих членов ОПЕК был ограничен санкциями США.

Кроме того, повышение процентных ставок в ключевых экономиках укрепило доллар и усилило опасения по поводу глобальной рецессии.

Опасения рецессии и ожидания повышения процентных ставок вызвали волатильность и неприятие риска на фьючерсных рынках. Некоторые инвесторы в энергетику сократили объемы добычи, в то время как спотовые цены на нефть оставались высокими из-за высокого спроса и дефицита предложения.

На данный момент насущные опасения по поводу предложения перевешивают опасения по поводу роста.

Источники сообщили, что члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники, включая Россию, известные как ОПЕК+, вероятно, будут придерживаться плана ускоренного увеличения добычи нефти в августе, когда они встретятся в четверг.

Группа производителей также сократила свой прогнозируемый профицит рынка нефти в 2022 году до 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,4 млн баррелей в сутки ранее, говорится в отчете, опубликованном Reuters.

Ливия также может прекратить экспорт в районе залива Сирт в течение 72 часов из-за беспорядков, которые ограничили производство.

Усугубляя проблемы с поставками, Эквадор может полностью приостановить добычу нефти в течение 48 часов на фоне антиправительственных протестов, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек.

Трейдеры также ждут публикации государственных запасов нефти США и других данных, которые не были опубликованы на прошлой неделе из-за проблем с сервером.

Как показал предварительный опрос Reuters, проведенный в понедельник, запасы сырой нефти, дистиллятов и бензина в США, вероятно, сократились на прошлой неделе.
За матеріалами: investing.com
 

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