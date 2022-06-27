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АНАЛІТИКА

Нефть дешевеет 27 июня более чем на $1 на фоне обсуждения G7 ядерной сделки с Ираном

 

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель в понедельник, поскольку глобальные экономические опасения понизили перспективы спроса на нефть, в то время как инвесторы ожидали встречи G7 на этой неделе для возможных шагов по экспорту российской нефти и возобновления ядерной сделки с Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,42 доллара, или 1,3%, до 111,70 доллара за баррель к 00:10 по Гринвичу после роста на 2,8% в пятницу. Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась по 106,08 доллара за баррель, снизившись на 1,54 доллара, или 1,4%, после роста на 3,2% на предыдущей сессии.

Оба контракта показали свое второе недельное снижение на прошлой неделе, так как повышение процентных ставок в ключевых экономиках укрепило доллар и усилило опасения по поводу рецессии. Тем не менее, цены на нефть по-прежнему поддерживаются выше 100 долларов за баррель, поскольку поставки нефти и нефтепродуктов остаются ограниченными после того, как западные санкции сделали российскую нефть недоступной для некоторых покупателей.

Ожидается, что на этой неделе лидеры богатых стран «Большой семерки» обсудят варианты решения проблемы роста цен на энергоносители и замещения импорта российской нефти и газа, а также дальнейших санкций, не усугубляющих инфляцию.

Эти меры включают возможное ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты, экспортируемые с целью ограничения доходов России и уменьшения ущерба для экономики других стран.

«Неясно, приведет ли ограничение цен к такому результату», - сказал в заметке аналитик Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) Вивек Дхар.

«По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны «Большой семерки» в ответ на ограничение цен, усугубляющее условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов».

G7 также обсудит перспективу возобновления переговоров по ядерной программе Ирана после того, как глава внешнеполитического ведомства Европейского союза встретился с высокопоставленными чиновниками в Тегеране, чтобы попытаться разблокировать зашедшие в тупик переговоры, заявил в воскресенье официальный представитель французского президента.

«На этой неделе внимание трейдеров может быть сосредоточено на потенциальном возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что может привести к оживлению экспорта иранской нефти», - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Кроме того, некоторые лидеры G7 настаивают на признании необходимости нового финансирования инвестиций в ископаемые виды энергии, сообщили Рейтер в воскресенье два источника, поскольку европейские государства изо всех сил пытаются диверсифицировать поставки.
За матеріалами: investing.com
 

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