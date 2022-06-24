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АНАЛІТИКА

За неделю (17-24 июня) средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине снизилась на 60 копеек - до 41,85 грн/л

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л до 41,99 грн/л. На 3 грн/л дешевле автогаз в днепропетровской сети «Нефтек» (до 42,99 грн/л).

Сети Shell и SOCAR снизили стоимость продукта на 1,15 и 0,75 грн/л, до 41,89 и 41,23 грн/л соответственно. На 2,36 грн/л и 1,5 грн/л до 41,84 грн/л и 42,39 грн/л снизили цены Motto и Mango.

"БРСМ-Нефть", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и VostokGaz снизили цены на 1,6-2 грн/л (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 17 по 24 июня, грн/л

Компанія

Ціна

Зм.

ОККО

42,00

0,00

WOG

41,98

0,00

Авіас

41,91

0,00

Укрнафта

41,95

0,00

Shell

41,89

-1,15

SOCAR

41,23

-0,75

БРСМ-Нафта

39,99

-2,65

KLO

41,99

-1,00

Укргазвидобування

43,00

0,00

Автотранс

40,98

0,00

UPG

39,00

2,00

Нефтек

42,99

-3,00

BVS

39,99

-2,01

Chipo

40,60

-1,90

Авантаж 7

38,95

-2,33

Катрал

41,97

0,00

VostokGaz

41,39

-1,60

Rodnik

39,99

0,00

Mango

42,29

-1,50

Motto

41,84

-2,36

Середня ціна в Україні

41,85

-0,60
За матеріалами: EnKorr
 

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