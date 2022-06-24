За неделю (17-24 июня) средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине снизилась на 60 копеек - до 41,85 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л до 41,99 грн/л. На 3 грн/л дешевле автогаз в днепропетровской сети «Нефтек» (до 42,99 грн/л).

Сети Shell и SOCAR снизили стоимость продукта на 1,15 и 0,75 грн/л, до 41,89 и 41,23 грн/л соответственно. На 2,36 грн/л и 1,5 грн/л до 41,84 грн/л и 42,39 грн/л снизили цены Motto и Mango.

"БРСМ-Нефть", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и VostokGaz снизили цены на 1,6-2 грн/л (см. табл.).

Смена розничных цен на АЗС с 17 по 24 июня, грн/л