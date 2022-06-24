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За неделю (17-24 июня) средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине снизилась на 60 копеек - до 41,85 грн/л
13:18 24.06.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л до 41,99 грн/л. На 3 грн/л дешевле автогаз в днепропетровской сети «Нефтек» (до 42,99 грн/л).
Сети Shell и SOCAR снизили стоимость продукта на 1,15 и 0,75 грн/л, до 41,89 и 41,23 грн/л соответственно. На 2,36 грн/л и 1,5 грн/л до 41,84 грн/л и 42,39 грн/л снизили цены Motto и Mango.
"БРСМ-Нефть", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и VostokGaz снизили цены на 1,6-2 грн/л (см. табл.).
Смена розничных цен на АЗС с 17 по 24 июня, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
42,00
|
0,00
|
WOG
|
41,98
|
0,00
|
Авіас
|
41,91
|
0,00
|
Укрнафта
|
41,95
|
0,00
|
Shell
|
41,89
|
-1,15
|
SOCAR
|
41,23
|
-0,75
|
БРСМ-Нафта
|
39,99
|
-2,65
|
KLO
|
41,99
|
-1,00
|
Укргазвидобування
|
43,00
|
0,00
|
Автотранс
|
40,98
|
0,00
|
UPG
|
39,00
|
2,00
|
Нефтек
|
42,99
|
-3,00
|
BVS
|
39,99
|
-2,01
|
Chipo
|
40,60
|
-1,90
|
Авантаж 7
|
38,95
|
-2,33
|
Катрал
|
41,97
|
0,00
|
VostokGaz
|
41,39
|
-1,60
|
Rodnik
|
39,99
|
0,00
|
Mango
|
42,29
|
-1,50
|
Motto
|
41,84
|
-2,36
|
Середня ціна в Україні
|
41,85
|
-0,60
|
|
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