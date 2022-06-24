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АНАЛІТИКА

Нефть 24 июня торгуется в боковике из-за опасений снижения спроса и неопределенности предложения

 

Цены на нефть торгуются в боковом тренде в пятницу после кратковременного роста почти на 1 доллар за баррель, поскольку рынок уравновешивал опасения по поводу замедления спроса из-за снижения экономической активности в США с неопределенностью предложения.

К 03:10 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent торговались с понижением на 5 центов, или 0,1%, по 110 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 19 центов, или 0,2%, по 104,46 доллара за баррель. На предыдущей сессии цены упали примерно на 1,5%.

По словам Стивена Иннеса, управляющего партнера SPI Asset Management, фьючерсы на сырую нефть вернулись в режим продаж после того, как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США оказался значительно ниже ожиданий, наряду с падением данных по производству в Германии.

«В этих условиях более высокие цены на сырую нефть станут сверхчувствительными к любому предполагаемому или иному увеличению поставок», - сказал Иннес, отметив признаки того, что российская нефть ударит по нефтяному комплексу, и усилившееся давление на ОПЕК с целью увеличения добычи.

Источники сообщили, что ОПЕК и союзные страны-производители, включая Россию, скорее всего, будут придерживаться плана ускоренного увеличения добычи в августе в надежде на снижение цен на нефть и снижение инфляции, поскольку президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию.

Группа, известная как ОПЕК+, договорилась на своем последнем заседании 2 июня увеличить добычу на 648 000 баррелей в сутки в июле, или на 7% мирового спроса, и на такую ​​же сумму в августе по сравнению с первоначальным планом по увеличению добычи на 432 000 баррелей в сутки. в месяц за три месяца до сентября.

Тем не менее, группа изо всех сил пыталась достичь ежемесячных целей увеличения из-за недоинвестирования в нефтяные месторождения некоторыми членами ОПЕК и, в последнее время, потерь в добыче в России.

Официальные еженедельные оценки запасов нефти в США должны были быть опубликованы в четверг, но из-за технических проблем эти цифры будут отложены до следующей недели, сообщило Управление энергетической информации США, не уточнив конкретных сроков.
За матеріалами: investing.com
 

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