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АНАЛІТИКА

Нефть дешевеет 23 июня более чем на 2%, так как инвесторы взвешивают риск рецессии

 

Цены на нефть в четверг продолжили снижаться, упав более чем на 2%, поскольку инвесторы пересмотрели оценки рисков рецессии и спроса на топливо на фоне повышения процентных ставок в основных экономиках.

К 03:30 по Гринвичу фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 2,6 доллара, или 2,7%, до 103,46 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,5 доллара, или 2,3%, до 109,22 доллара за баррель.

Оба ориентира упали на целых 3 доллара за баррель ранним утром азиатских торгов после падения примерно на 3% на предыдущей сессии. Они находятся на самом низком уровне с середины мая.

Инвесторы продолжают оценивать, насколько они должны быть обеспокоены тем, что центральные банки могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии, поскольку они пытаются обуздать инфляцию с помощью повышения процентных ставок.

«Рынки нефти оставались под давлением, поскольку инвесторы были обеспокоены тем, что повышение ставок в США затормозит восстановление экономики и снизит спрос на топливо», - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

«Американские и европейские хедж-фонды распродают свои позиции в преддверии конца второго квартала, что также охлаждает настроения инвесторов», - сказал он, предсказывая, что WTI может упасть ниже 100 долларов за баррель перед праздником 4 июля в США. .

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в среду, что центральный банк не пытается спровоцировать рецессию, чтобы остановить инфляцию, но полностью привержен контролю над ценами, даже если это может привести к экономическому спаду.

Аналитики Haitong Futures написали: «Поскольку появляется больше данных, доказывающих, что санкции в меньшей степени влияют на предложение российской нефти, чем предполагало большинство людей ранее, предложение может увеличиться в ближайшем будущем больше, чем ожидалось».

Президент Владимир Путин заявил в среду, что Россия находится в процессе перенаправления своей торговли и экспорта нефти в страны группы БРИКС с развивающейся экономикой после введения западных санкций в отношении Украины.

Импорт сырой нефти в Китай из России в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня.

Тем временем президент США Джо Байден призвал Конгресс принять трехмесячную приостановку федерального налога на бензин, чтобы помочь бороться с рекордными ценами на бензин и предоставить временную помощь американским семьям этим летом.

«Эта новость временно повысила цены на нефтепродукты, но позже было сочтено, что даже если налог на бензин будет приостановлен, розничные цены останутся высокими, что затруднит стимулирование спроса», - сказал Сайто из Fujitomi.

Управление энергетической информации США заявило, что еженедельные данные по нефти, которые должны были быть опубликованы в четверг, будут отложены из-за системных проблем как минимум до следующей недели.
За матеріалами: investing.com
 

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