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АНАЛІТИКА

KLO, Shell, Mango и другие снизили цены на атогаз на 1 грн/л

 

Ряд украинских сетей АЗС 22 июня снизил стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л до 41,99 грн/л. Столько же дешевле стал автогаз в днепропетровской сети «Нефтек» (до 43,99 грн/л).

Общенациональная сеть Shell также снизила стоимость продукта на 1 грн/л до 42,04 грн/л.

На 1,00 грн/л и 1,2 грн/л до 41,99 грн/л и 42,59 грн/л снизили цены Motto и Mango соответственно.

Изменение розничных цен на АЗС с 21 по 22 июня, грн/л

Компанія

Ціна

Зм.

ОККО

42,00

0,00

WOG

41,98

0,00

Авіас

41,91

0,00

Укрнафта

41,95

0,00

Shell

42,04

-1,00

SOCAR

41,98

0,00

БРСМ-Нафта

42,44

0,00

KLO

41,99

-1,00

Укргазвидобування

43,00

0,00

Автотранс

40,98

0,00

UPG

37,00

0,00

Нефтек

43,99

-1,00

BVS

41,99

0,00

Chipo

42,34

0,00

Авантаж 7

39,97

0,00

Катрал

41,97

0,00

VostokGaz

42,99

0,00

Rodnik

39,99

0,00

Mango

42,59

-1,20

Motto

41,99

-1,00

Середня ціна в Україні

42,15

-0,20
За матеріалами: EnKorr
 

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