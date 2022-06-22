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KLO, Shell, Mango и другие снизили цены на атогаз на 1 грн/л
13:22 22.06.2022 |
Ряд украинских сетей АЗС 22 июня снизил стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".
Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л до 41,99 грн/л. Столько же дешевле стал автогаз в днепропетровской сети «Нефтек» (до 43,99 грн/л).
Общенациональная сеть Shell также снизила стоимость продукта на 1 грн/л до 42,04 грн/л.
На 1,00 грн/л и 1,2 грн/л до 41,99 грн/л и 42,59 грн/л снизили цены Motto и Mango соответственно.
Изменение розничных цен на АЗС с 21 по 22 июня, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
42,00
|
0,00
|
WOG
|
41,98
|
0,00
|
Авіас
|
41,91
|
0,00
|
Укрнафта
|
41,95
|
0,00
|
Shell
|
42,04
|
-1,00
|
SOCAR
|
41,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,44
|
0,00
|
KLO
|
41,99
|
-1,00
|
Укргазвидобування
|
43,00
|
0,00
|
Автотранс
|
40,98
|
0,00
|
UPG
|
37,00
|
0,00
|
Нефтек
|
43,99
|
-1,00
|
BVS
|
41,99
|
0,00
|
Chipo
|
42,34
|
0,00
|
Авантаж 7
|
39,97
|
0,00
|
Катрал
|
41,97
|
0,00
|
VostokGaz
|
42,99
|
0,00
|
Rodnik
|
39,99
|
0,00
|
Mango
|
42,59
|
-1,20
|
Motto
|
41,99
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
42,15
|
-0,20
|
|
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