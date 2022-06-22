KLO, Shell, Mango и другие снизили цены на атогаз на 1 грн/л

Ряд украинских сетей АЗС 22 июня снизил стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л до 41,99 грн/л. Столько же дешевле стал автогаз в днепропетровской сети «Нефтек» (до 43,99 грн/л).

Общенациональная сеть Shell также снизила стоимость продукта на 1 грн/л до 42,04 грн/л.

На 1,00 грн/л и 1,2 грн/л до 41,99 грн/л и 42,59 грн/л снизили цены Motto и Mango соответственно.

Изменение розничных цен на АЗС с 21 по 22 июня, грн/л