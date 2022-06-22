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Цены на нефть 22 июня ускорили падение, Brent - $110,2 за баррель
15:26 22.06.2022 |
Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в среду после роста по итогам предыдущей сессии.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:49 EET в среду составляет $110,2 за баррель, что на $4,45 (3,88%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,65 за баррель, что на $4,87 (4,45%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
В центре внимания трейдеров находятся попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Кроме того, рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.
Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.
В четверг трейдеры будут ждать официальных данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
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