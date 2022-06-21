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АНАЛІТИКА

В опте фиксируется снижение цен на дизельное топливо

 

За неделю оптовые партии дизельного топлива подешевели на 2 грн/л и по состоянию на 20 июня торговались за 59 грн/л. По стране дизель можно приобрести в диапазоне 53-65 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Как и до полномасштабной войны, самые низкие оптовые цены, похоже, снова прописались на юге. Там дизель предлагался за 53-55 грн/л, что на 1-3 грн/л ниже уровня прошлого понедельника.

На втором месте по дешевизне оптовых партий дизеля занимают западные регионы Украины. По состоянию на 20 июня ДТ здесь предлагалось за 54-57 грн/л, что на 2-4 грн/л ниже по сравнению с прошлой неделей.

Цены в северном и центральном регионах страны на понедельник находились в диапазоне 59-62 грн/л, что также ниже на 2-3 грн/л по сравнению с 13 июня.

Стабильно более дорогое дизельное топливо торгуется в восточных областях страны - за 63-66 грн/л, что также свидетельствует о снижении цен на 2-3 грн/л.

В Консалтинговой группе А-95 считают, что события недели указывают на постепенное наполнение и стабилизацию рынка.

«По сравнению с маем, импорт ДТ почти удвоился и стабильно вышел на минимально нужные уровни. При этом сохраняется потенциал для дальнейшего роста», - говорят эксперты группы.

Также большинство трейдеров рассказывает об увеличении своего автопарка, как и о намерениях его увеличить.

В то же время, рынок продолжает констатировать задержки на границе стран-соседей, что влияет на сроки поставки и конечные цены. Решение этих проблем должно увеличить поток горючего в страну и ускорить установление адекватных рыночных цен.
За матеріалами: EnKorr
 

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