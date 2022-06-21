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АНАЛІТИКА

Вашингтон ведет с партнерами переговоры об установлении предельной цены на нефть

 

США ведут с дружественными государствами переговоры об установлении предельной цены на нефть, чтобы сократить доходы России от нефтяного экспорта и "предотвратить отрицательные последствия для мировой экономики", заявила в ходе визита в Канаду вечером в понедельник, 20 июня, министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, речь идет об установлении предельной цены или ценовом исключении, которое позволит добиться сразу нескольких результатов - усилить западные санкции против российских энергоносителей и снизить цену на российскую нефть, тем самым сократив доходы правительства России и одновременно увеличив объемы нефти на мировом рынке.

Позитивный эффект для бедных стран

Министр финансов США полагает, что установление предельной цены на нефть также предотвратит "побочные эффекты для стран с невысокими доходами и развивающихся стран", которые в настоящее время страдают от высоких цен на энергию и продовольствие.

Джанет Йеллен затронула данную тему в ходе переговоров с канадской коллегой Христей Фриланд. На переговорах в Оттаве обсуждались также такие вопросы, как стратегия на фоне войны в Украине, высокая инфляция и проблемы с глобальными цепочками поставок.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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