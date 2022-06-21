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Нет горючего – сиди дома. Главное, что оно есть у ВСУ, муниципалитетов, бизнеса
09:12 21.06.2022 |
Субботний залп из шести ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу оказался только первым в тот день. Позже враг ударил "градами" по Шебелинскому газоперерабатывающему заводу, а под вечер - по мини-НПЗ в селе Губиниха (в СМИ прошло как нефтебаза).
В отличие от двух первых, завод в Новомосковском районе работал. О чем свидетельствует и сильный пожар со взрывами резервуаров. Это небезызвестное предприятие в восточноукраинских "нефтяных" кругах".
Таким образом, наглядно видим новую атаку россиян на инфраструктуру поставок нефтепродуктов в Украину. Именно это привело к дефициту горючего, который мы наблюдаем уже больше месяца.
Эта ситуация дает ответы на странный вопрос, который мне не устают задавать: когда же в стране будет горючее?!
Люди, откройте глаза, идет война, что можно вообще прогнозировать и гарантировать?
Враг уничтожает производства, нефтебазы, транспортные пути. На том же "минике" в Губинихе производили бензин в достаточно хороших объемах, как для регионального масштаба. Теперь эти ресурсы нужно чем-то заместить, а с импортом бензина есть сложности.
Другой тезис некоторых умников: а почему мы не восстанавливаем НПЗ в Западной Украине?
Такое впечатление, что люди, которые это говорят, живут в другой стране: российские ракеты долетают до Львова и Ивано-Франковска не хуже Кременчуга и Киева. Какой смысл их восстанавливать в таких условиях?
"Надо строить мини-НПЗ!", - слышим очередной совет. Замечу, что в Днепре разрушили второй мини-НПЗ в течение войны. Первый заводик даже не имел железнодорожного пути, настолько был незначительным, но туда прилетело четыре ракеты стоимостью в десятки раз больше, чем само производство.
Поэтому профессиональные советы следующие: хватит ныть! Нет горючего - сиди дома. Главное, что оно есть у военных, муниципалитетов, бизнеса - на них держится страна.
Снабжение растет. Постепенно, но растет. За газом не только нет очередей, уже есть случаи снижения цен отдельными заправками. Надеюсь, следующим будет дизель, потом бензин. Но четкого тайминга нет и быть не может, поскольку кроме войны и непредсказуемости (на четвертый месяц многим это надо наконец-то понять) есть еще куча барьеров в Европе, и им наплевать на наши проблемы с горючим (это тоже надо понять как можно быстрее).
Что может сделать каждый?
Экономить горючее. Чем больше открывается заправок с горючим, тем больше машин на дорогах. Поэтому увеличение поставок не очень и заметно.
"Охрана-отмена", горючее привезли, можно кататься?!
Пожалуйста, потребляйте ответственно! Как минимум, это освободит больше ресурсов для тех, кто в них больше нуждается. А как максимум, пойдет на создание запасов или просто позволит сократить импорт.
Каждый может приобщиться к общему делу!
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