Нефть дорожает 21 июня на фоне опасений рынка по поводу дефицита предложения

Цены на нефть выросли на 1% во вторник, компенсируя потери прошлой недели, поскольку инвесторы сосредоточились на ограниченных поставках нефти и топлива, а не на опасениях по поводу рецессии, снижающей спрос в будущем.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,08 доллара, или примерно на 1%, до 115,21 доллара за баррель в 04:00 по Гринвичу, увеличившись на 0,9% в понедельник. Базовый контракт упал на 7,3% на прошлой неделе, что стало первым недельным падением за последние пять лет.

Июльские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI), срок действия которых истекает позднее во вторник, выросли до 112,01 доллара за баррель, что на 2,45 доллара, или 2,2%, больше, чем в пятницу. В понедельник, который был государственным праздником в США, расчетов не было. WTI упала на 9,2% на прошлой неделе.

Более активный контракт WTI на август подорожал на 2,12 доллара до 110,11 доллара за баррель.

«После долгих выходных в США из-за рецессии и опасений по снижению спроса на топливо цены на нефть снова растут», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

«Эти глобальные экономические опасения, по-видимому, компенсируются перспективами повышения спроса в США и Китае в ближайшем будущем на фоне нехватки оперативных поставок».

По словам аналитиков, опасения по поводу предложения поддерживают рынок, поскольку западные санкции в отношении российской нефти кусаются, и остаются вопросы о том, как может упасть добыча в России из-за санкций в отношении оборудования, необходимого для производства.

«Трейдеры оценивают ограниченное предложение и замедление глобального экономического роста, что приводит к волатильным сессиям», - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

«Однако опасения по поводу рецессии могут стать основным медвежьим фактором на рынках сырой нефти до конца месяца».

По словам аналитиков, на рынке в течение некоторого времени, вероятно, будут проявляться трения между опасениями по поводу поставок и неопределенностью в отношении глобального роста.

«Это напряжение, которое мы будем наблюдать до конца этого года», - сказал Джастин Смирк, старший экономист Westpac.

Он сказал, что неясно, насколько велик риск разрушения спроса, учитывая, что мировая экономика все еще восстанавливается после спада COVID.

«Есть страх перед рецессией, но мы не там. У нас все еще идет восстановление», - сказал Смирк.

Еженедельные данные по запасам нефти в США будут задержаны на день на этой неделе из-за июньского праздника в понедельник, отраслевые данные Американского института нефти за неделю, закончившуюся 17 июня, должны быть опубликованы в среду, а данные Управления энергетической информации США - в четверг.