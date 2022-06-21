В Мининфраструктуры ожидают стабилизации ситуации с горючим до осени

Ситуация с дефицитом горючего, возникшая из-за обстрелов РФ инфраструктуры для производства и хранения горючего, будет стабилизирована ближе к осени.

Об этом в комментарии Financial Times заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, добавив, что к этому времени будут подписаны долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками.

По словам Кубракова, сегодня недостаток горючего в Украине вызван его поставкой грузовиками и поездами через границы.

"Весь наш импорт - из ЕС. Раньше мы использовали только ближайшие к Украине страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", - отметил министр.

До войны Украина импортировала через границы с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией всего 5% горючего, заявил заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Сейчас этот показатель составляет 100%.

По его словам, Киев уже увеличил пропускную способность на границах с ЕС в десятки раз и хочет удвоить эту мощность.