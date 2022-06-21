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В Мининфраструктуры ожидают стабилизации ситуации с горючим до осени
23:59 20.06.2022 |
Ситуация с дефицитом горючего, возникшая из-за обстрелов РФ инфраструктуры для производства и хранения горючего, будет стабилизирована ближе к осени.
Об этом в комментарии Financial Times заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, добавив, что к этому времени будут подписаны долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками.
По словам Кубракова, сегодня недостаток горючего в Украине вызван его поставкой грузовиками и поездами через границы.
"Весь наш импорт - из ЕС. Раньше мы использовали только ближайшие к Украине страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", - отметил министр.
До войны Украина импортировала через границы с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией всего 5% горючего, заявил заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Сейчас этот показатель составляет 100%.
По его словам, Киев уже увеличил пропускную способность на границах с ЕС в десятки раз и хочет удвоить эту мощность.
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