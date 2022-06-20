Ряд украинских сетей АЗС за выходные (17-20 июня) снизил стоимость автогаза

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Продукт в днепропетровской сети "Нефтек" подешевел на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.

На 1,32 грн/л и 1,21 грн/л до 39,97 грн/л и 42,99 грн/л снизили цены «Авантаж» и Motto соответственно.

На АЗС Chipo откорректировали цены на 16 коп./л до 42,34 грн/л (см. табл.).

Напомним, отдельные сети АЗС на прошлой неделе пересмотрели стоимость автогаза в сторону уменьшения.

Как отметили в А-95, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.

Изменение розничных цен на АЗС с 17 по 20 июня, грн/л