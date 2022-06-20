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АНАЛІТИКА

Ряд украинских сетей АЗС за выходные (17-20 июня) снизил стоимость автогаза

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Продукт в днепропетровской сети "Нефтек" подешевел на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.

На 1,32 грн/л и 1,21 грн/л до 39,97 грн/л и 42,99 грн/л снизили цены «Авантаж» и Motto соответственно.

На АЗС Chipo откорректировали цены на 16 коп./л до 42,34 грн/л (см. табл.).

Напомним, отдельные сети АЗС на прошлой неделе пересмотрели стоимость автогаза в сторону уменьшения.

Как отметили в А-95, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.

Изменение розничных цен на АЗС с 17 по 20 июня, грн/л

Компанія

Ціна

Зм.

ОККО

42,00

0,00

WOG

41,98

0,00

Авіас

41,91

0,00

Укрнафта

41,95

0,00

Shell

43,04

0,00

SOCAR

41,98

0,00

БРСМ-Нафта

42,64

0,00

KLO

42,99

0,00

Укргазвидобування

43,00

0,00

Автотранс

40,98

0,00

UPG

37,00

0,00

Нефтек

44,99

-1,00

BVS

41,99

-0,01

Chipo

42,34

-0,16

Авантаж 7

39,97

-1,32

Катрал

41,97

0,00

Mango

43,79

0,00

Motto

42,99

-1,21

VostokGaz

42,99

0,00

Rodnik

39,99

0,00

Середня ціна в Україні

42,36

-0,10
За матеріалами: EnKorr
 

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