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Ряд украинских сетей АЗС за выходные (17-20 июня) снизил стоимость автогаза
15:57 20.06.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.
Продукт в днепропетровской сети "Нефтек" подешевел на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.
На 1,32 грн/л и 1,21 грн/л до 39,97 грн/л и 42,99 грн/л снизили цены «Авантаж» и Motto соответственно.
На АЗС Chipo откорректировали цены на 16 коп./л до 42,34 грн/л (см. табл.).
Напомним, отдельные сети АЗС на прошлой неделе пересмотрели стоимость автогаза в сторону уменьшения.
Как отметили в А-95, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей.
Изменение розничных цен на АЗС с 17 по 20 июня, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
42,00
|
0,00
|
WOG
|
41,98
|
0,00
|
Авіас
|
41,91
|
0,00
|
Укрнафта
|
41,95
|
0,00
|
Shell
|
43,04
|
0,00
|
SOCAR
|
41,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,64
|
0,00
|
KLO
|
42,99
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
43,00
|
0,00
|
Автотранс
|
40,98
|
0,00
|
UPG
|
37,00
|
0,00
|
Нефтек
|
44,99
|
-1,00
|
BVS
|
41,99
|
-0,01
|
Chipo
|
42,34
|
-0,16
|
Авантаж 7
|
39,97
|
-1,32
|
Катрал
|
41,97
|
0,00
|
Mango
|
43,79
|
0,00
|
Motto
|
42,99
|
-1,21
|
VostokGaz
|
42,99
|
0,00
|
Rodnik
|
39,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
42,36
|
-0,10
|
|
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