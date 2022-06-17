Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю (10-17 июня) снизили стоимость автогаза

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Больше всего подешевел - на 3 грн/л - продукт в днепропетровской сети VostokGaz. Там сейчас ресурс стоит 42,99 грн/л.

На 1 грн/л, до 43 грн/л, 45,99 грн/л и 42 грн/л снизили цены «Укргаздобычи» (Харьковский регион), а также днепропетровские сети «Нефтек» и RLS соответственно.

Shell и Mango скорректировали цены на 0,39 и 1 грн/л (см. табл.).

Как отметили в А-95, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым нет очередей на АЗС.

Изменение розничных цен на АЗС с 10 по 17 мая, грн/л