Финансовые новости
- |
- 17.06.22
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю (10-17 июня) снизили стоимость автогаза
15:00 17.06.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.
Больше всего подешевел - на 3 грн/л - продукт в днепропетровской сети VostokGaz. Там сейчас ресурс стоит 42,99 грн/л.
На 1 грн/л, до 43 грн/л, 45,99 грн/л и 42 грн/л снизили цены «Укргаздобычи» (Харьковский регион), а также днепропетровские сети «Нефтек» и RLS соответственно.
Shell и Mango скорректировали цены на 0,39 и 1 грн/л (см. табл.).
Как отметили в А-95, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставки автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым нет очередей на АЗС.
Изменение розничных цен на АЗС с 10 по 17 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
42,00
|
0,00
|
WOG
|
41,98
|
0,00
|
Авиас
|
41,91
|
0,00
|
Укрнафта
|
41,95
|
0,00
|
Shell
|
43,04
|
-0,39
|
SOCAR
|
41,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,64
|
0,00
|
KLO
|
42,99
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
43,00
|
-1,00
|
Автотранс
|
40,98
|
0,00
|
UPG
|
37,00
|
0,00
|
Нефтек
|
45,99
|
-1,00
|
BVS
|
42,00
|
0,00
|
Chipo
|
42,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
41,28
|
0,00
|
VostokGaz
|
42,99
|
-3,00
|
RLS
|
42,00
|
-1,00
|
Катрал
|
41,97
|
0,00
|
Mango
|
43,79
|
-1,00
|
Motto
|
44,20
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
42,46
|
0,00
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
|Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия
|Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Себестоимость строительства жилья по проекту «Байден» составит $750/кв.м – Академия строительства Украины
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
|Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю (10-17 июня) снизили стоимость автогаза
|Нефть замедлила падение 17 июня, Brent торгуется у $119,7 за баррель
|Украина получила от Канады льготный кредит на $773 миллиона из-за спецсчета МВФ
|Продажи недвижимости возобновились, но покупателей нет. Что дальше?
Это интересно
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
|Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия
|Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
|Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop
|Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV
|Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger