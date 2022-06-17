Нефть дешевеет из-за опасений по поводу спроса, но новые санкции против Ирана ограничивают падение

Цены на нефть снизились в пятницу, поскольку опасения по поводу спроса возникли после повышения процентных ставок на этой неделе, хотя новые санкции в отношении Ирана ограничили снижение.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 47 центов, или 0,4%, до 119,34 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали до 117,02 доллара за баррель, снизившись на 57 центов, или 0,5%.

Если потери сохранятся в течение дня, фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрируют свое первое недельное падение за пять недель, в то время как фьючерсы на нефть в США увидят свое первое падение за восемь недель.

«Повышение ставок центральными банками оказывает давление на цены на нефть, несмотря на продолжающиеся дефициты предложения», - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Центральные банки по всей Европе повысили процентные ставки в четверг, некоторые на суммы, которые шокировали рынки, и намекнули на еще более высокую стоимость заимствований, чтобы укротить стремительную инфляцию, которая разрушает сбережения и сокращает прибыль корпораций.

Центральный банк Аргентины в четверг повысил базовую процентную ставку на максимум за три года, поскольку южноамериканская страна борется с инфляцией, превышающей 60%.

Эти шаги были предприняты вслед за повышением процентной ставки на 75 базисных пунктов на этой неделе Федеральной резервной системой США, что является самым высоким показателем с 1994 года.

Однако инвесторы по-прежнему были сосредоточены на ограниченных поставках после того, как Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана.

«Рынок следит за переговорами между Западом и Ираном в ожидании возобновления ядерной сделки в последние месяцы. Это снова привлекло внимание к текущим проблемам со стороны предложения на рынке», - отмечают аналитики ANZ Research.

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении китайских и эмиратских компаний, а также сети иранских фирм, которые помогают экспортировать иранскую нефтехимическую продукцию. Этот шаг может быть направлен на усиление давления на Тегеран с целью возобновления ядерной сделки с Ираном 2015 года.