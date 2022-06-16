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Горючее: горячий западный фронт. Каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают
08:41 16.06.2022 |
Наблюдаю за работой столичных АЗС. Несколько наблюдений и ждать ли профицита на рынке топлива.
Очередей за автогазом вообще нет. Единственное исключение - станции, где газ продается по 37 грн/л (в основном 42-45 грн/л).
Несколько АЗС с дизтопливом были вообще без очередей или стояли 5-10 машин, что на фоне майских событий вообще трудно считать очередью.
За бензином - 20-30 машин. На днях массовую интервенцию сделала сеть KLO: бензин был почти на всех работающих АЗС сети. Периодически производят "вылазки" AMIC и UPG. Сеть АЗС Marshal выставила в выходные А-95 по 62 грн/л, очередей не было, но через два дня стела снова погасла. То же самое произошло со "спиртовым" бензином на БРСМ.
В сети ANP в столице немного станций, но компания является одним из самых стабильных продавцов бензина. Интересно, что основные объемы сеть продает через свое приложение, о чем говорят очереди на станциях, даже если там горят нули.
Следствие такой активизации - снижение давления на сети WOG и ОККО, которые выставляют продукт в свободную продажу ежедневно.
Эта картина полностью показывает ситуацию с поставкой топлива в Украину.
По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливному рынку потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%.
В июне 2022 года количество поставщиков дизтоплива выросло в полтора раза и достигло почти 100, вдвое меньше (но на треть больше, чем в мае) - импортеров автогаза (45), по бензинам - 27 (21). Такой картель на топливном рынке - более полутора сотен компаний.
По бензину и ДТ количество импортеров выросло вдвое по сравнению с довоенным. Каждый из них сегодня держит оборону на своем топливном фронте.
Не буду говорить, что проблемы кончились, до этого еще очень далеко. Снабжение растет, но и потребление не стоит на месте. Возвращаются люди, активизируется бизнес. А в августе-сентябре нас ждет сезонный пик потребления.
Но рынок делает свое дело.
В Европе украинцы выгребли все свободные бензовозы, размещены заказы на производствах. Каждый день в Украину заходит более 230 машин с горючим. Трудно, но растет поставка по ж/д, здесь сохраняется наиболее мощный потенциал для увеличения импорта.
Есть и некоторые другие интересные нюансы.
Главные проблемы - в Европе. Тамошние банки не только не финансируют прямые соглашения по поставкам в Украину, фактически не хотят рассматривать контракты во всех потенциальных регионах, которые могут быть вовлечены в такие поставки. То есть, если даже неукраинский резидент хочет привезти горючее в Румынию для другого нерезидента, это уже отказ. Потому что оттуда много горючего идет именно в Украину.
Чувствуя спрос, не могут составить себе цену поставщики, судовладельцы, перевозчики. На рынке появилась масса аферистов.
В свою очередь крупные поставщики очень осторожно относятся к Украине. Поговаривают, что такие рекомендации им предоставляют непосредственно чиновники, мол, не торопитесь.
К примеру, в Болгарии трейдеры согласовывают объемы поставок в Украину с правительством. Недовольны и в Молдове, потому что украинцы загнали оптовые цены в регионе. Поэтому в стране остановилось немало АЗС, которые не могут попасть под государственное регулирование. В Польше протесты водителей. Венгрия... здесь все ясно.
Поэтому особого профицита ждать пока не следует, каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают.
Сейчас главная цель - обеспечить растущий текущий спрос и создать резерв под август-сентябрь 2022-го. Да и вообще, он должен быть у воюющей страны.
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