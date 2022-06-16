Нефть восстанавливается 16 июня, после резкого падения, благодаря ограниченным поставкам

Цены на нефть восстановились в четверг после резкого падения на предыдущей сессии, чему способствовало ограниченное предложение нефти и пиковое летнее потребление после того, как повышение процентной ставки в США вызвало опасения относительно замедления экономического роста и снижения спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,10 доллара, или 0,9%, до 119,61 доллара за баррель к 02:02 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли до 116,59 доллара за баррель, что на 1,28 доллара или 1,1% больше.

Цены упали более чем на 2% за ночь после того, как Федеральная резервная система повысила процентную ставку на три четверти процентного пункта, что стало самым большим повышением с 1994 года.

Индекс доллара упал с самого высокого уровня с 2002 года в среду, ослабив понижательное давление на цены на нефть. Укрепляющийся доллар делает нефть в долларах США более дорогой для держателей других валют, сокращая спрос.

Инвесторы по-прежнему сосредоточены на ограниченных предложениях и устойчивом спросе, поскольку западные санкции ограничили доступ к российской нефти, в то время как оптимизм относительно того, что спрос на нефть в Китае восстановится после ослабления ограничений из-за COVID-19, поддержал прогноз цен.

«Восстановление спроса на нефть в Китае и ожидаемое сезонное увеличение спроса на нефть в странах ОЭСР в августе повышают риск повышения цен до 3 квартала 2022 года», - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном банке Австралии.

Согласно данным Управления энергетической информации, добыча сырой нефти в США, которая в последние несколько месяцев в основном оставалась на прежнем уровне, на прошлой неделе выросла на 100 000 баррелей в сутки до 12 миллионов баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем с апреля 2020 года.

По данным EIA, запасы сырой нефти и дистиллятов в США выросли, а запасы бензина сократились за неделю до 10 июня.