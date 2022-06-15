Морской экспорт российской нефти за неделю снизился на 10%, - Bloomberg

Среднесуточный объем морского экспорта российской сырой нефти с 4 по 10 июня снизился против предыдущего недельного периода на 10% - до 3,55 млн баррелей.

Об этом сообщает Bloomberg, передают Порты Украины.

Отмечается, что российский морской экспорт приобретает новую модель, поскольку Москва пытается приспособиться к будущему эмбарго Евросоюза. Индия превратилась из незначительного во второго по объемам импортера, уступая только Китаю.

"Поскольку Китай становится единственным рынком сбыта нефти из портов на тихоокеанском побережье России, Индия быстро стала крупнейшим покупателем объемов, отгружаемых из портов на западных побережьях. Азиатские покупатели, среди которых преобладают Китай и Индия, сейчас забирают почти половину всей поставляемой из нефти портов, при этом постоянный поток танкеров идет вокруг Европы через Суэцкий канал", - отмечает агентство.

В течение отчетного недельного периода российские морские нефтяные терминалы в западных экспортных регионах отгружали около 860 тыс. баррелей в сутки назначением в Азию. Эта цифра почти наверняка будет пересмотрена, когда станут известны пункты назначения танкеров, ежесуточно принимавших 210 тыс. баррелей и не указывающих конечные точки разгрузки.

Всего в течение отчетного периода российские морские нефтяные терминалы отгрузили 24,9 млн баррелей против 27,6 млн баррелей на прошлой неделе. Было загружено 34 танкера по сравнению с 38 неделей ранее.

"В то время как объемы поставок упали на 10%, доход Москвы от экспортной пошлины упал еще больше - на $28 млн, или на 16%, до $152 млн с пересмотренных $180 млн за неделю до 3 июня", - указывает агентство.

Потоки нефти из портов Балтийского моря и Мурманского остались прежними. Объемы отгрузки из черноморского порта Новороссийск и тихоокеанских экспортных терминалов уменьшились против предыдущего периода на 23% и 22% соответственно или на два судна в каждом случае.

В балтийских портах было загружено 18 танкеров, в том числе в Приморске - 11 по сравнению с 10 неделей ранее, в Усть-Луге - 7 против 8. Количество танкеров, показывающих пункты назначения в северо-западной Европе, не изменилось, тогда как поставки в Средиземномор восстановились по сравнению с двумя предыдущими неделями. Число танкеров, указавших пунктами назначения Азию, было самым низким за последние три недели. Однако потоки в Азию, вероятно, возрастут, когда суда, еще не сообщившие конечный пункт назначения, начнут указывать точные места выгрузки.

Из Новороссийска отправлено 6 танкеров по сравнению с 8 неделей ранее. Половина нефти осталась в Черноморском регионе, несмотря на то, что поставки в Болгарию и Румынию снизились с максимума предыдущей недели. Поставки в Азию упали, одно судно направлялось в Индию.

Из Мурманска отправлены три танкера, как и на прошлой неделе. Два судна были загружены на плавучем нефтехранилище Umba, эксплуатирующем "Газпром нефть", одно отправилось в Роттердам, другое - в Индию. Третье судно взяло груз из танкера-хранилища Kola, которым пользуется "ЛУКойл", и направляется в нефтеперерабатывающий завод компании ISAB на Сицилии.

Шесть танкеров вышли из западных экспортных терминалов России, указав пункты назначения в Индии. Еще пять танкеров отправились без точной конечной точки. Один показывает пункт назначения как Азорские острова, второй - Порт-Саид. Еще одно судно показывает точкой назначения Альхесирас в Испании, но предыдущие танкеры, указывавшие на этот пункт, изменяли сигнал назначения, достигнув границ порта без разгрузки. Несколько танкеров, загрузившихся в предыдущие недели, до сих пор не показывают конечные пункты назначения, большинство из них продолжает указывать Порт-Саид.

Ранее сообщалось, что за первые 100 дней войны против Украины Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 млрд. евро.

Как сообщалось, 3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России в ответ на агрессию против Украины. В частности, ЕС запретил закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской сырой нефти будет продолжаться от 6 месяцев, от нефтепродуктов - до 8 месяцев. В то же время, эмбарго не будет распространяться на импорт нефти по трубопроводам. Это исключение было сделано по требованию Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю и получающих нефть через нефтепровод "Дружба".

Также пакет санкций предусматривает отключение от платежной системы SWIFT российских "Сбербанков", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка". Кроме того, ЕС приостанавливает вещание на своей территории еще трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 и "Международный телецентр".