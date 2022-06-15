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Цены на нефть растут 15 июня, но ожидается повышение процентной ставки в США
08:14 15.06.2022 |
Цены на нефть растут в среду, восстановившись после потерь в начале сессии на фоне опасений по поводу спроса на топливо и экономики в целом в преддверии ожидаемого значительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
На волатильных торгах августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или 0,1%, до 121,32 доллара за баррель по состоянию на 04:22 по Гринвичу после падения до 120,65 доллара ранее в ходе сессии на фоне снижения на 0,9% во вторник.
Июльская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 15 центов, или 0,1%, до 119,08 доллара за баррель после того, как в начале дня она достигла минимума в 118,22 доллара, упав на 1,7% днем ранее.
Растущая инфляция заставила инвесторов и нефтяных трейдеров готовиться к большому шагу ФРС на этой неделе - повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов, что станет самым большим повышением процентной ставки в США за 28 лет.
«Агрессивно-ястребиный сигнал ФРС (США) может усилить опасения по поводу глобальной рецессии, что может снизить спрос на энергетическом рынке», - сказала Леона Лю, аналитик сингапурской DailyFX.
«Если сегодня вечером ФРС объявит о повышении на 75 базисных пунктов, цены на нефть могут заметно ослабнуть по отношению к доллару в краткосрочной перспективе, поскольку ястребиная активность ФРС может подтолкнуть инвесторов к притоку инвестиций в доллар-убежище и ударить по чувствительным к риску активам, таким как нефть».
Что касается спроса, то последняя вспышка COVID в Китае, связанная с круглосуточным баром в Пекине, вызвала опасения по поводу новой фазы блокировок.
Однако в мае экономика страны продемонстрировала признаки восстановления после резкого спада в предыдущем месяце, поскольку промышленное производство неожиданно выросло.
В своем ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) придерживается своего прогноза, согласно которому мировой спрос на нефть превысит допандемический уровень в 2022 году.
Тем не менее некоторую поддержку ценам оказывает ограниченное предложение, которое усугубляется падением экспорта из Ливии на фоне политического кризиса, ударившего по добыче и портам.
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