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Цены на нефть немного снизились из-за COVID в Китае. Опасения по поводу рецессии перевешивают ограниченное предложение
08:17 14.06.2022 |
Цены на нефть немного снизились после колебаний в начале торгов во вторник, поскольку опасения, что спрос на топливо пострадает из-за возможной рецессии и новых ограничений COVID-19 в Китае, перевесили ограниченные мировые запасы.
Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 22 цента, или 0,2%, до 120,71 доллара за баррель в 03:53 по Гринвичу, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 25 центов, или 0,2%, до 122,02 доллара за баррель.
«Дискуссии в нефтяном комплексе по-прежнему вращаются вокруг снижения добычи в Ливии, Китая, продолжающего вводить меры для замедления распространения COVID, и опасений по поводу глобальной рецессии, приводящей к разрушению спроса», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.
В Китае вспышка COVID в баре в Пекине вызвала опасения по поводу новой фазы карантина, поскольку ограничения были ослаблены, а спрос на топливо, как ожидается, укрепится.
Самый густонаселенный район китайской столицы, Чаоян, в понедельник начал трехдневную кампанию массового тестирования среди примерно 3,5 миллионов жителей. Выявлено около 10 000 близких контактов посетителей бара, их жилые дома закрыты.]
Забегая вперед, цены на нефть могут столкнуться с еще большим давлением, если Федеральная резервная система США удивит рынки более высоким, чем ожидалось, повышением процентной ставки, считает аналитик CMC Markets Тина Тенг.
«В противном случае внимание трейдеров вернется к ограничениям в связи с COVID в Китае, когда мы сможем увидеть, как цены отслеживают прогноз спроса второй по величине экономики мира», - добавила она.
Убытки были ограничены глобальными поставками, усугубленными падением экспорта из Ливии на фоне политического кризиса, который ударил по добыче и портам, поскольку другие производители вынуждены выполнять свои производственные планы, а Россия сталкивается с запретами на свою нефть из-за войны в Украине.
Аналитики ANZ Research процитировали министра нефти Ливии Мохамеда Ауна, заявившего, что добыча в стране упала до 100 000 баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки в прошлом году.
Рынок будет ждать еженедельных данных о запасах нефти в США от Американского института нефти во вторник и Управления энергетической информации США в среду, чтобы понять, насколько ограничены поставки нефти и топлива.
Шесть аналитиков, опрошенных агентством Reuters, ожидают, что запасы сырой нефти в США за неделю до 3 июня сократились на 1,2 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли примерно на 800 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, не изменились.
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