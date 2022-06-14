Цены на нефть снижаются 13 июня из-за предупреждения Пекина о COVID и опасений по поводу инфляции

Цены на нефть упали более чем на 2 доллара в понедельник, поскольку вспышка заболеваемости COVID-19 в Пекине подавил надежды на быстрый рост спроса на топливо в Китае, в то время как опасения по поводу глобальной инфляции и экономического роста еще больше подавили рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,06 доллара, или 1,7%, до 119,95 доллара за баррель к 00:33 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 118,54 доллара за баррель, снизившись на 2,13 доллара, или 1,8%.

Цены упали после того, как китайские официальные лица предупредили в воскресенье о «свирепом» распространении COVID в столице и объявили о планах провести массовое тестирование в Пекине до среды.

Опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок после резкого роста данных по инфляции в США в пятницу также оказывают давление на мировые финансовые рынки.

«Более сильный доллар и страхи перед стагфляцией оказались губительными для бычьего рынка», - отмечает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

«Китай остается значительным краткосрочным риском снижения, но большинство рассматривает постепенную нормализацию спроса в Китае как мощный позитив для нефти, несмотря на потенциальный шум блокировки в ближайшие недели, поскольку текущий спрос далек от нормальных условий».

Оба мировых нефтяных ориентира выросли более чем на 1% на прошлой неделе после того, как данные показали устойчивый спрос на нефть в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе в мире, несмотря на опасения по поводу инфляции и надежды на то, что потребление в Китае - нет. 2 потребитель - может восстановиться после отмены карантинных мер с 1 июня.

Производители и нефтеперерабатывающие заводы работают на полную катушку, чтобы удовлетворить пиковый летний спрос, в то время как трейдеры внимательно следят за возможным влиянием трудовых споров в Ливии, Норвегии и Южной Корее на экспорт и потребление нефти.

По словам трейдеров, чтобы увеличить поставки на Запад, Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер, планировала в июле переправить часть сырой нефти из Китая в Европу.