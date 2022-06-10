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Цены на нефть падают, так как новые COVID-ограничения в Шанхае вызывают опасения по поводу спроса
08:16 10.06.2022 |
Цены на нефть снизились в пятницу, но остались в пределах досягаемости от трехмесячных максимумов, поскольку опасения по поводу новых мер по блокировке COVID-19 в Шанхае перевесили устойчивый спрос на топливо в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе в мире.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 77 центов, или 0,6%, до 122,30 доллара за баррель по состоянию на 04:48 по Гринвичу после снижения на 0,4% накануне. Американская нефть марки West Texas Intermediate за июль подешевела на 72 цента, или 0,6%, до 120,79 доллара за баррель, упав на 0,5% в четверг.
Тем не менее, учитывая общий рост цен за последние два месяца, Brent была на пути к четвертому недельному росту подряд, а WTI должна была подняться седьмой раз подряд. Оба эталона в среду зафиксировали самые высокие значения закрытия с 8 марта, самые высокие расчеты за 14 лет.
«Новые ограничения из-за пандемии в Шанхае вызвали обеспокоенность по поводу спроса в Китае», - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.
«Но потери были ограничены ожиданиями того, что ограниченное глобальное предложение сохранится при устойчивом спросе на топливо в США и медленном увеличении добычи нефти ОПЕК+», - сказал он.
Шанхай и Пекин вернулись к новому предупреждению о COVID в четверг после того, как некоторые части крупнейшего экономического центра Китая ввели новые ограничения на блокировку, а город объявил о серии массовых тестов для миллионов жителей.
«Мы только начали с оптимизмом смотреть на китайский спрос с отменой ограничений в Шанхае и Пекине, и последний шаг по закрытию определенных регионов Шанхая для массового тестирования является напоминанием о том, что в политике Китая в отношении COVID нет никаких изменений», - сказал Мадхави. Мехта, аналитик по сырьевым товарам в Kotak Securities.
«Если он продолжит использовать ограничения для ограничения распространения, это может повлиять на экономическую активность».
Импорт сырой нефти в Китай вырос почти на 12% в мае по сравнению с низким уровнем годом ранее, хотя нефтеперерабатывающие предприятия все еще боролись с высокими запасами из-за карантина из-за COVID-19 и замедления экономики, влияющего на спрос на топливо в прошлом месяце.
Тем временем пиковый летний спрос на топливо в США продолжает способствовать росту цен на нефть.
«В летний автомобильный сезон в США наблюдается рекордный рост потребления бензина и дизельного топлива, хотя сопоставимые скачки цен на насосы наряду с низкими запасами указывают на уязвимость рынка к перебоям в поставках и опасения по поводу резкого падения спроса после Сезон пикового спроса проходит», - отмечают аналитики Fitch Solutions.
Соединенные Штаты и другие страны предприняли серию высвобождений стратегических резервов, но они имели ограниченный эффект, поскольку мировые поставки сырой нефти росли очень медленно.
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