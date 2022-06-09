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LPG в опте 9 июня немного подешевел
18:59 09.06.2022 |
Сжиженный газ на четверг, 9 июня, торгуется в достаточно широком диапазоне 60 000-72 000 грн/т, в зависимости от региона. В среднем за неделю цены снизились на 1500 тыс. грн/т. Об этом сообщили игроки рынка.
По информации от трейдеров, торгов по продаже автогаза «Укргаздобыча» на этой неделе не проводила в связи с нехваткой ресурса. На прошлом аукционе УГО предлагало газ за 75 000-77 000 грн/т, но продано было небольшое количество.
7 июня аукционе по продаже СВГ провела «Укрнефть». Операторы украинского рынка сообщают, что диапазон цен реализации составил 45500-46000 грн/т. LPG компании Geo Alliance на этой неделе было реализовано на уровне 84 000 грн/т. По мнению трейдеров, такая цена свидетельствует о сохранении неудовлетворенного спроса со стороны мелких компаний, не импортирующих газ самостоятельно. Впрочем, говорят оптовики, этот спрос демонстрирует постепенное понижение.
В предложениях трейдеров цены на сжиженный газ в центральных и северных областях страны за неделю снизились на 1 000-2 000 грн/т до 66 000-70 000 грн/т. В западных областях автогаз также просел в цене на 2 000-3 000 грн/т до 63 000-67 000 грн/т.
В восточных областях стоимость сжиженного газа традиционно выше, но также потеряла 2-4 тыс. гривен в зависимости от региона и составляет 70 000-73 000 грн/т. В южных регионах автогаз можно было приобрести за 65 000-66 000 грн/т, что также свидетельствует о снижении цен на 1 000-2 000 грн/т по сравнению с прошлой неделей.
Опрошенные трейдеры, импортирующие автомобильные партии СПГ из Румынии, отмечают, что ситуация на границе ухудшается, а свободных ресурсов на румынском направлении становится все меньше. Более свободная ситуация как с ресурсом, так и с логистикой - на западном направлении.
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