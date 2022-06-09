Нефть дорожает 9 июня на хороших данных по экспорту Китая, но новые ограничения сдерживают рост

Цены на нефть держались около 13-недельных максимумов в четверг после того, как Китай сообщил о более высоком, чем ожидалось, экспорте в мае, хотя новые карантинные ограничения в Шанхае ограничили рост.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов, или 0,3%, до 123,93 доллара за баррель в 04:04 по Гринвичу, а июльские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 24 цента, или 0,2%, на 122,35 доллара за баррель.

Оба бенчмарка закрылись в среду на самом высоком уровне с 8 марта, совпав с уровнями 2008 года.

Экспорт Китая подскочил на 16,9% по сравнению с прошлым годом, поскольку ослабление ограничений, связанных с COVID, позволило перезапустить некоторые заводы, что стало самым быстрым ростом с января этого года и более чем вдвое превысило ожидания аналитиков в отношении роста на 8,0%. Экспорт в апреле вырос на 3,9%.

Тем не менее, в четверг некоторые районы Шанхая начали вводить новые ограничения на блокировку, а жителям обширного района Минханг было приказано оставаться дома в течение двух дней, чтобы контролировать риски передачи COVID-19.

«Экспортные показатели впечатляют в контексте блокировки нескольких городов страны в этом месяце», - заявил в четверг управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

«Тем не менее, очевидная петля отрицательной обратной связи заключается в том, что у властей меньше стимулов в ближайшее время отказаться от «нулевого COVID», - сказал Иннес, добавив, что это было своего рода провокацией для нефтяных рынков.

Тем временем пиковый летний спрос на бензин в Соединенных Штатах продолжал обеспечивать минимальный уровень цен.

США зафиксировали рекордное падение стратегических запасов нефти, несмотря на то, что коммерческие запасы выросли на прошлой неделе, как показали данные Управления энергетической информации (EIA) в среду.

Запасы бензина в США неожиданно упали, что свидетельствует об устойчивости спроса на моторное топливо в разгар лета, несмотря на заоблачные цены на бензин.

«Трудно ожидать значительного спада в ближайшие месяцы, поскольку рынок бензина, вероятно, будет только еще больше сжиматься по мере того, как мы приближаемся к автомобильному сезону», - сказал глава отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Данные EIA показали, что видимый спрос на все нефтепродукты в США вырос до 19,5 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки), а спрос на бензин вырос до 8,98 млн баррелей в сутки, говорится в заметке аналитиков ANZ.

Усилия производителей нефти ОПЕК+ по увеличению добычи «не обнадеживают», заявил в среду министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи, отметив, что в настоящее время группе не хватает 2,6 млн баррелей в сутки.