На границе с Румынией образовалась большая очередь из бензовозов

В пунктах пропуска через государственную границу Румынии и Украины за последние несколько дней ухудшилась ситуация с пропуском бензовозов. Об этом сообщили игроки рынка.

В частности, чтобы попасть на территорию Украины, водители вынуждены отстоять в очереди полтора-два дня.

«Причем ситуация ухудшилась как с румынской, так и украинской стороны. Даже скажу, что с украинской стороны еще хуже», - говорит поставщик горючего из Кировоградской области.

По его словам, к началу этой недели ситуация на границе была намного лучше, в том числе для тех, кто перевозил горючее, действовал, так сказать, «зеленый коридор».

«Раньше бензовозы выдергивали из общей очереди для первоочередного пересечения границы, сейчас же мы стоим в общей очереди вместе с другими грузовиками», - рассказывает собеседник издания.

При этом он отмечает, что ухудшение ситуации совпало с заявлениями государственных органов о согласовании с соседними странами "зеленых коридоров" для бензовозов.