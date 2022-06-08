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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $107,37/барр., сохранило оценку на 2023г
08:53 08.06.2022 |
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $103,35/барр. до $107,37/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
При этом Минэнерго сохранило оценку стоимости Brent на 2023 год на уровне $97,24/барр.
"Текущие уровни запасов нефти низки, что усиливает потенциал волатильности цен. Фактические ценовые результаты будут во многом зависеть от того, в какой степени существующие санкции, наложенные на Россию, и потенциальные в будущем повлияют на добычу нефти в России или ее продажу на мировом рынке", - говорится в отчете.
По данным EIA, средняя цена Brent в мае составляла $113/барр. На сегодняшний день ведомство прогнозирует, что во второй половине 2022 года этот сорт будет стоить в среднем $108/барр.
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