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Цены на нефть растут 8 июня на ожиданиях низких запасов нефти
08:04 08.06.2022 |
Цены на нефть выросли в среду в ожидании отчета о низких запасах нефти в США, в то время как ожидания устойчивого спроса в предстоящем автомобильном сезоне также оказали поддержку.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 21 цент, или 0,2%, до 120,79 доллара за баррель к 04:13 по Гринвичу после закрытия во вторник на самом высоком уровне с 31 мая.
Американская нефть марки West Texas Intermediate в июле стоила 119,75 доллара за баррель, что на 34 цента, или 0,3% выше, после достижения самого высокого значения с 8 марта на предыдущей сессии.
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что данные за прошлую неделю покажут очередное сокращение запасов сырой нефти в США, хотя запасы бензина и дистиллятов могут вырасти. [
«Ожидается, что рынок нефти останется напряженным, так как предложение продолжит говорить о низких запасах. Запасы сырой нефти, вероятно, будут сокращаться по мере того, как разгорается автомобильный сезон и отпуск», - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Однако данные Американского института нефти показали, что запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли на прошлой неделе.
Управление энергетической информации США (EIA) сообщит об уровне запасов на прошлой неделе в 10:30 утра по восточному поясному времени (14:30 по Гринвичу) в среду.
Всемирный банк во вторник снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год почти на треть, предупредив, что вторжение России в Украину усугубило ущерб от пандемии COVID-19 и что многие страны сейчас столкнулись с рецессией.
Между тем мировые поставки сырой нефти и нефтепродуктов остаются ограниченными, в результате чего маржа дизельного топлива азиатских нефтепереработчиков достигает рекордного уровня, поскольку западные санкции препятствуют экспорту из России, являющейся основным производителем.
Генеральный директор глобальной сырьевой компании Trafigura заявил, что цены на нефть вскоре могут достичь 150 долларов за баррель и подняться выше в этом году, а к концу года спрос, вероятно, рухнет.
Большинство нефтеперерабатывающих заводов во всем мире уже почти исчерпали свои возможности, чтобы удовлетворить растущий спрос после восстановления после пандемии и восполнить утраченные российские поставки.
По оценкам аналитиков JP Morgan, Россия сократила экспорт нефтепродуктов примерно на 500-700 000 баррелей в день, потому что сейчас ей труднее продавать топливо, чем нефть.
«Если новые мощности на Ближнем Востоке не будут введены в эксплуатацию быстрее, чем мы ожидаем, или если Китай не решит снять ограничения на экспорт своей продукции, дефицит экологически чистых продуктов будет только усугубляться, поскольку спрос на транспортное топливо в течение лета в северном полушарии возрастет», - говорится в сообщении. примечание.
Во вторник Китай увеличил свою первую партию экспортных квот на продукцию, направленную на сокращение высоких внутренних запасов, которые выросли из-за снижения спроса из-за пандемии. Однако, несмотря на последние дополнения к квотам, их объемы остаются намного ниже, чем в прошлом году.
«Мы не видим существенного влияния на снижение текущей нехватки дизельного топлива, но будем следить за ходом запуска новых нефтеперерабатывающих заводов, таких как Petronas RAPID и Kuwait Al-Zour», - заявил аналитик Citi Оскар Йи в заметке.
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