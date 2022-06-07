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Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть до $135 за баррель
10:57 07.06.2022 |
Американский банк Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 12 месяцев с июля 2022 по июль 2023 года на $10, до $135 за баррель, на фоне восстановления глобального спроса и сокращения поставок из России.
При таких ценах мировые запасы нефти нормализуются к концу 2023 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз группы аналитиков банка под руководством Дэмьена Курвалена и Джеффри Карри.
Утром во вторник Brent торгуется в районе отметки $120 за баррель. С начала года марка подорожала более чем на 50%.
"Негативного импульса для глобального роста по-прежнему недостаточно для ребалансировки запасов при текущих ценах, - отметили аналитики Goldman. - Цены должны вырасти еще сильнее, чтобы отразить нестабильно низкий уровень мировых резервов".
Запасы нефти в мире сейчас на 75 млн баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а дефицит предложения в третьем квартале составит около 400 тыс. баррелей в сутки, полагают эксперты.
По их мнению, добыча в России к концу года сократится на 1 млн баррелей в сутки с майского уровня в 10,8 млн б/с.
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