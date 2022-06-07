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Оптовые цены на нефтепродукты за неделю несколько снизились
09:32 07.06.2022 |
В понедельник, 6 июня, бензин А-95 в среднем предлагался за 53 грн/л, потеряв за неделю 3-4 грн/л. Дизельное горючее предлагалось за 62 грн/л, что также на 2-3 грн/л дешевле по сравнению с прошлым понедельником. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".
Ценовые предложения по бензину А-95 находились в диапазоне 48-54 грн/л, хотя недостаток предложений был ощутим по-прежнему. Характерно, что импортируемый продукт предлагался несколько дешевле производимого на мини-НПЗ: если цены на первый были в диапазоне 48-51 грн/л, то «отечественный» - 52-54 грн/л. Трейдеры объясняли такую ситуацию тем, что импортный ресурс нужно ждать определенное время через очередь, тогда как бензин из «миников» доступен более оперативно.
В течение недели были зафиксированы продажи вагонных партий бензина А-95 в западном регионе Украины. Стоимость этих партий стартовала от 68000 грн/т. Высокооктан на прошлой неделе (1-3 июня) был продан и в южных областях Украины, а стоимость этого ресурса была на уровне 48 грн/л.
«Бензин был распродан за 2-3 дня, в понедельник остался только дизель под реализацию. Ожидаем поставки нового ресурса бензина и ГП, но по бензину весь объем уже законтрактован по предоплате. По дизелю ситуация немного легче», - отметил один из опрошенных трейдеров.
Диапазон цен на ЗН через неделю несколько уменьшился. По состоянию на 6 июня дизель торговался за 58-65 грн/л.
Рекордные предложения находились на отметках 68-69 грн/л в центральных и восточных областях. Дорого было и на севере, где цены удерживались в пределах 63-66 грн/л, прибавив за неделю 1-2 грн/л.
В западном регионе страны дизельное горючее предлагалось за 58-62 грн/л.
На юге диапазон был в пределах 58-60 грн/л, что значительно уже, чем на прошлой неделе, - 55-65 грн/л.
В общей сложности оптовые цены держатся на своих отметках уже около месяца. Пока участники рынка не видят перспектив для снижения из-за ограниченных поставок и повышенного спроса. Он ощущается как со стороны промышленных потребителей, в том числе аграриев, так и частного автотранспорта. В большинстве регионов горючего в свободной продаже все еще нет.
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