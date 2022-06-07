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Цены на нефть снижаются 7 июня после недавнего роста
15:49 07.06.2022 |
Мировые цены на нефть во вторник днем перешли в "красную" зону, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг спроса и предложения после решения ОПЕК+ по добыче, а также ослабления карантина в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.35 EET цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,18%, до 119,3 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 118,33 доллара. Утром нефть дорожала на 0,6% и 0,7% соответственно.
Трейдеры продолжают оценивать факторы спроса и предложения. С одной стороны, ослабление карантина в Китае, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти, благоприятно отражается на ожиданиях вокруг спроса. В то же время опасения по поводу восстановления глобальной экономики сохраняются на фоне рисков стагфляции.
Решение ОПЕК+ по добыче на ближайшие месяцы также не дает однозначного влияния на торги. Альянс на заседании в начале июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом участники торгов сомневаются в том, что альянсу удастся достичь поставленного показателя.
Кроме того, инвесторы ожидают в среду публикацию еженедельных данных по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы в стране за неделю по 3 июня снизились на 1,8 миллиона баррелей.
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