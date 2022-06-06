Казахстан изменит название своей нефти из-за санкций против России

Казахстан изменит название своей нефти, экспортируемой через морские порты РФ, чтобы дистанцироваться от попавшей под санкции российской нефти, сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters в пятницу, 3 июня.

"В связи с недавними значительными геополитическими изменениями и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года применяется следующее название сорта - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - цитирует Reuters письмо казахстанской компании "СНПС-Актобемунайгаз".

Переименования подтвердили еще четыре источника агентства в нефтяных компаниях страны. Изменения вступают в силу с понедельника, 6 мая. "Это необходимая мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко была указана страна происхождения в документах. В противном случае у нас будут проблемы с открытием аккредитивов", - объяснил источник Reuters.

Около 20% экспортируемой казахстанской нефти идет транзитом через российские морские порты, и хотя она технически не подпадает под западные санкции, эти поставки неоднократно ошибочно принимали за российские, рассказали казахстанские нефтетрейдеры.

Западные санкции против российской нефти

До введения санкций нефть, произведенную в Казахстане, смешивали с российской для получения стандартизированных экспортных сортов - Российской экспортной смеси сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light, писала газета The Washington Post. И REBCO, и Urals в последнее время столкнулись с трудностями при продаже, особенно среди европейских покупателей, из-за западных санкций и собственных ограничений со стороны европейских компаний, отмечает Reuters.

На этой неделе Евросоюз объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. Полностью будут запрещены поставки морем, на которые приходится 75% российского нефтяного экспорта в Европу. Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии в качестве исключения разрешат получать нефть по трубопроводу "Дружба". Германия и Польша откажутся и от него до конца 2022 года. Из-за санкций баррель российской нефти уже стоит на 30 долларов дешевле, чем Brent, отмечает Reuters.