Brent 6 июня поднимается выше 120 долларов за баррель после того, как Саудовская Аравия повысила цены на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают несколько подниматься на слабом долларе и ожиданиях по сильному спросу, котировки Brent держатся выше 120 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.42 EET цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,53%, до 120,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 119,5 доллара. Утром нефть дорожала примерно такими же темпами.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 101,89 пункта. Его ослабление делает нефть более доступной для покупки в другой валюте.

Трейдеры при этом оптимистично настроены по поводу перспектив спроса на нефть с началом летнего сезона автомобильных поездок. Кроме того, ранее нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco больше ожидаемого повысила июльские отпускные цены на нефть для Азии.

Рынки также ожидают во вторник публикацию краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США, а в среду - еженедельные данные о запасах и добыче в США.