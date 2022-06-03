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Средняя цена на сжиженный газ за неделю (27 мая-3 июня) в сетях АЗС выросла на 1,68 грн/л - до 42,29 грн/л
12:38 03.06.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2,01 грн/л и 0,98 грн/л до 42,00 и 41,98 грн/л соответственно.
На 2 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На станциях автогаз стоит 41,95 грн/л.
На своих АЗС сеть SOCAR выставила на стелу 41,98 грн/л (1 грн/л до 27 мая). На станциях Автотранс и UPG продукт подорожал на 1 и 3 грн/л, до 40,98 и 37,00 грн/л соответственно.
Кроме того, на 0,25-2,5 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, "Нефтек", "Катрал" и других (см. табл.).
Изменение розничных цен на АЗС с 27 мая по 3 июня, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
42,00
|
2,01
|
WOG
|
41,98
|
0,98
|
Авиас
|
41,91
|
1,99
|
Укрнафта
|
41,95
|
2,00
|
Shell
|
41,60
|
0,61
|
SOCAR
|
41,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
41,99
|
0,25
|
KLO
|
42,99
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
44,00
|
0,00
|
Автотранс
|
40,98
|
1,00
|
UPG
|
37,00
|
3,00
|
Нефтек
|
46,99
|
2,50
|
BVS
|
39,99
|
0,00
|
Chipo
|
42,50
|
0,92
|
Авантаж 7
|
41,95
|
0,00
|
Катрал
|
41,97
|
1,50
|
Mango
|
44,79
|
0,00
|
Motto
|
43,56
|
1,00
|
Середня ціна в Україні
|
42,29
|
1,68
|
|
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