Средняя цена на сжиженный газ за неделю (27 мая-3 июня) в сетях АЗС выросла на 1,68 грн/л - до 42,29 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2,01 грн/л и 0,98 грн/л до 42,00 и 41,98 грн/л соответственно.

На 2 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На станциях автогаз стоит 41,95 грн/л.

На своих АЗС сеть SOCAR выставила на стелу 41,98 грн/л (1 грн/л до 27 мая). На станциях Автотранс и UPG продукт подорожал на 1 и 3 грн/л, до 40,98 и 37,00 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,25-2,5 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, "Нефтек", "Катрал" и других (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 27 мая по 3 июня, грн/л