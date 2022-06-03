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Цены на нефть 3 июня остаются в напряжении, так как план ОПЕК+ разочаровывает
08:08 03.06.2022 |
Цены на нефть в пятницу колебались в узком диапазоне, поскольку рынки проигнорировали решение ОПЕК+ увеличить добычу и задались вопросом, сможет ли дополнительная добыча компенсировать потерю поставок из России и удовлетворить растущий спрос Китая на фоне ослабления ограничений, связанных с COVID.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 29 центов до 116,58 доллара за баррель в 04:08 по Гринвичу, а фьючерсы на нефть марки Brent упали на 15 центов до 117,46 доллара за баррель.
Решение в четверг Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, вместе называемых ОПЕК+, увеличить добычу на 648 000 баррелей в сутки в июле и августе вместо 432 000 баррелей в сутки, как было согласовано ранее, было сочтено едва ли достаточным для жесткого рынка. .
Увеличение было пропорционально разделено между странами-членами, но с учетом того, что Россия была включена в пакт, а такие члены, как Ангола и Нигерия, уже не смогли достичь своих целей, аналитики говорят, что увеличение предложения, вероятно, будет меньше объявленного объема.
«Тот факт, что Россия осталась в группе, говорит о том, что производство из альянса будет продолжать бороться, чтобы удовлетворить даже это скромное увеличение квот», - отмечают аналитики ANZ Research.
Российская добыча уже упала на 1 млн баррелей в сутки после ее вторжения в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией», и, вероятно, упадет еще больше, когда вступит в силу запрет Европейского Союза на российскую нефть, считают аналитики ANZ.
«Иными словами, трейдеры считают, что дополнительное увеличение слишком мало по сравнению с растущими рисками снижения предложения из-за эмбарго ЕС на фоне ожидаемого увеличения спроса со стороны Китая», - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
В связи с ежедневным снижением числа случаев заболевания COVID-19 финансовый центр Китая Шанхай и столица Пекин на этой неделе ослабили ограничения в связи с COVID-19. Центральное правительство Китая пообещало широкую поддержку для стимулирования экономики страны, которая, как ожидается, будет нацелена на секторы с высокой топливоемкостью, такие как инфраструктура и строительство недвижимости.
Однако аналитики предупреждают о рисках снижения спроса и цен на нефть, поскольку Пекин не изменил своей позиции в отношении правил COVID-19.
«Повторное открытие Китая после блокировок Covid на данный момент положительно влияет на спрос, но страна сохраняет политику нулевого Covid, поэтому внезапные блокировки могут быстро свести на нет это влияние», - отмечают аналитики из Национального банка Австралии.
Хотя Brent был на пути к падению в течение недели, WTI продемонстрировала шестой недельный прирост, поскольку предложение в США считается очень ограниченным, что вызвало разговоры об ограничении экспорта топлива или налоге на непредвиденную прибыль для производителей нефти и газа.
Правительственные данные в четверг показали, что запасы сырой нефти в США сократились намного больше, чем ожидалось, за неделю до 27 мая, а запасы бензина сократились, вопреки ожиданиям увеличения.
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