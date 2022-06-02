ОПЕК+ увеличит квоту на добычу в июле и августе на 648 тыс. б/с, переносит повышение с сентября

Министры ОПЕК+ приняли решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, перенеся рост с сентября, говорится в пресс-релизе организации.

Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. На сегодняшней встрече, говорится в релизе, принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года".

"Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. б/с в соответствии с прилагаемым графиком", - отмечается в сообщении.

Министры также приняли решение продлить период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовать, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 30 июня.

Саудовская Аравия и РФ смогут увеличить нефтедобычу в июле на 170 тыс. б/с к июню - до 10,883 млн б/с.

Ниже представлена таблица с новыми квотами, в тыс. б/с