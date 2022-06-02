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ОПЕК+ увеличит квоту на добычу в июле и августе на 648 тыс. б/с, переносит повышение с сентября
17:18 02.06.2022 |
Министры ОПЕК+ приняли решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, перенеся рост с сентября, говорится в пресс-релизе организации.
Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. На сегодняшней встрече, говорится в релизе, принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года".
"Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. б/с в соответствии с прилагаемым графиком", - отмечается в сообщении.
Министры также приняли решение продлить период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовать, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.
Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 30 июня.
Саудовская Аравия и РФ смогут увеличить нефтедобычу в июле на 170 тыс. б/с к июню - до 10,883 млн б/с.
Ниже представлена таблица с новыми квотами, в тыс. б/с
|Страна
|База отсчета, окт. 2018г
|Разрешенная добыча в июне
|Разрешенная добыча в июле
|Алжир
|1057
|1023
|1039
|Ангола
|1528
|1480
|1502
|Конго
|325
|315
|320
|Экваториальная Гвинея
|127
|123
|125
|Габон
|187
|181
|183
|Ирак
|4653
|4509
|4580
|Кувейт
|2809
|2724
|2768
|Нигерия
|1829
|1772
|1799
|Саудовская Аравия
|11000
|10663
|10833
|ОАЭ
|3168
|3075
|3127
|Итого ОПЕК
|26683
|25864
|26276
|Азербайджан
|718
|696
|706
|Бахрейн
|205
|199
|202
|Бруней
|102
|99
|100
|Казахстан
|1709
|1655
|1680
|Малайзия
|595
|577
|585
|Мексика
|1753
|1753
|1753
|Оман
|883
|855
|868
|РФ
|11000
|10663
|10833
|Судан
|75
|73
|74
|Южный Судан
|130
|126
|128
|не-ОПЕК
|17170
|16694
|16930
|ОПЕК+
|43853
|42558
|43206
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