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Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти при ее снижении в РФ
10:11 02.06.2022 |
По информации газеты Financial Times (FT), Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если на нефтяном рынке возникнет дефицит в связи с санкциями, введенными против России за военное вторжение в Украину. Запланированное на сентябрь увеличение добычи перенесено на июль и август, сообщило издание в четверг, 2 июня, со ссылкой на информированные источники.
Как отмечается далее, королевство изменило свою позицию в данном вопросе, чтобы держать под контролем цены на нефть в рамках сближения с администрацией США. Официальное заявление в этой связи может последовать уже на встрече OPEC+, запланированной на 2 июня, пишет FT.
Саудовская Аравия - крупнейший производитель нефти в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - до сих пор отказывалась ускорить увеличение добычи, несмотря на резкий рост цен и давление Вашингтона. В королевстве считали необходимым удерживать в резерве свободные производственные мощности. При этом опасения усилились после введения ЕС очередного пакета санкций против входящей в ОПЕК+ России, который включает в себя частичное нефтяное эмбарго.
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