Цены на нефть упали на 3 доллара за баррель, так как инвесторы фиксируют прибыль в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть упали примерно на 3 доллара за баррель на ранних азиатских торгах в четверг, поскольку инвесторы нажились на недавнем ралли, когда ключевые производители встретились позже в тот же день, чтобы проложить путь к ожидаемому увеличению добычи.

Нефть марки Brent подешевела на 2,76 доллара, или 2,4%, до 113,53 доллара за баррель в 00:24 по Гринвичу, подорожав на 0,6% накануне.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 2,89 доллара, или 2,9%, до 112,37 доллара за баррель после роста на 0,5% в среду.

Контрольные показатели росли в течение нескольких недель, поскольку российский экспорт ограничивается санкциями ЕС и США против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

В то время как постепенный выход Китая из строгих карантинных ограничений из-за COVID-19 усилил поддержку цен, более сильный доллар США также повлиял на цены на нефть в четверг, поскольку он делает нефть более дорогой для тех, кто держит другие валюты.

«Инвесторы зафиксировали прибыль в преддверии встречи ОПЕК+ и на более высоком долларе», - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd, имея в виду группу стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и связанных с ней производителей, включая Россию.

«Мы не ожидаем сюрпризов от ОПЕК+, поскольку группа вряд ли изменит свою политику, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Саудовскую Аравию», - сказал он.

Сайто предсказал, что рынок восстановит свои позиции после встречи из-за сохраняющейся ограниченности мировых поставок и высокого спроса на топливо в США и Европе.

ОПЕК+ намерена придерживаться ежемесячного скромного увеличения добычи нефти, несмотря на сокращение мировых рынков, сообщили в среду пять источников в ОПЕК+.

The Wall Street Journal сообщила во вторник, что некоторые члены ОПЕК рассматривают идею отстранения России от сделки, чтобы позволить другим производителям добывать значительно больше нефти, как того требуют США и европейские страны.

Но два источника в ОПЕК+ сообщили Рейтер, что на техническом совещании в среду не обсуждалась идея отстранения России от сделки. Шесть других делегатов ОПЕК+ заявили, что эта идея не обсуждается группой.

По словам двух источников в ОПЕК+, технический комитет ОПЕК+ снизил свой прогноз профицита рынка нефти в 2022 году примерно на 500 000 баррелей в сутки до 1,4 млн баррелей в сутки.