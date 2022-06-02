Финансовые новости
- |
- 02.06.22
- |
- 08:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Цены на нефть упали на 3 доллара за баррель, так как инвесторы фиксируют прибыль в преддверии встречи ОПЕК+
07:58 02.06.2022 |
Цены на нефть упали примерно на 3 доллара за баррель на ранних азиатских торгах в четверг, поскольку инвесторы нажились на недавнем ралли, когда ключевые производители встретились позже в тот же день, чтобы проложить путь к ожидаемому увеличению добычи.
Нефть марки Brent подешевела на 2,76 доллара, или 2,4%, до 113,53 доллара за баррель в 00:24 по Гринвичу, подорожав на 0,6% накануне.
Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 2,89 доллара, или 2,9%, до 112,37 доллара за баррель после роста на 0,5% в среду.
Контрольные показатели росли в течение нескольких недель, поскольку российский экспорт ограничивается санкциями ЕС и США против Москвы из-за ее вторжения в Украину.
В то время как постепенный выход Китая из строгих карантинных ограничений из-за COVID-19 усилил поддержку цен, более сильный доллар США также повлиял на цены на нефть в четверг, поскольку он делает нефть более дорогой для тех, кто держит другие валюты.
«Инвесторы зафиксировали прибыль в преддверии встречи ОПЕК+ и на более высоком долларе», - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd, имея в виду группу стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и связанных с ней производителей, включая Россию.
«Мы не ожидаем сюрпризов от ОПЕК+, поскольку группа вряд ли изменит свою политику, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Саудовскую Аравию», - сказал он.
Сайто предсказал, что рынок восстановит свои позиции после встречи из-за сохраняющейся ограниченности мировых поставок и высокого спроса на топливо в США и Европе.
ОПЕК+ намерена придерживаться ежемесячного скромного увеличения добычи нефти, несмотря на сокращение мировых рынков, сообщили в среду пять источников в ОПЕК+.
The Wall Street Journal сообщила во вторник, что некоторые члены ОПЕК рассматривают идею отстранения России от сделки, чтобы позволить другим производителям добывать значительно больше нефти, как того требуют США и европейские страны.
Но два источника в ОПЕК+ сообщили Рейтер, что на техническом совещании в среду не обсуждалась идея отстранения России от сделки. Шесть других делегатов ОПЕК+ заявили, что эта идея не обсуждается группой.
По словам двух источников в ОПЕК+, технический комитет ОПЕК+ снизил свой прогноз профицита рынка нефти в 2022 году примерно на 500 000 баррелей в сутки до 1,4 млн баррелей в сутки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
|Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине
|США направят Украине реактивные системы залпового огня
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть упали на 3 доллара за баррель, так как инвесторы фиксируют прибыль в преддверии встречи ОПЕК+
|Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 113,4 млрд грн - Минфин
|Банкиры отмечают высокую вероятность повышения Нацбанком учетной ставки
|В Украине выросли продажи новых автомобилей
|Правительство назначило Петра Котина президентом НАЭК «Энергоатом»
|Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ
Это интересно
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»
|В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту
|Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов