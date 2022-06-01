Финансовые новости
- |
- 01.06.22
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Цены на автогаз достигают новых вершин
09:13 01.06.2022 |
По состоянию на конец мая оптовые партии автогаза торгуются в ценовом диапазоне 67 000-75 000 грн/т, что существенно выше, чем на прошлой неделе (52 000-70 000 грн/т). Об этом свидетельствует ценовой мониторинг Консалтинговой группы А-95.
Цена реализации газа на аукционе "Укргаздобыча" 31 мая находилась в диапазоне 77 200-80 000 грн/т (прошлые торги прошли в диапазоне 73400-77000 грн/т). Трейдеры сообщают, что желающих приобрести дорогой газ было немного.
В центральных и северных областях страны сжиженный газ торговался по 70000-74 000 грн/т, что на 1000-2 000 грн/т выше уровня прошлой недели. В западных областях цены на оптовые партии поросли на 5000-8000 грн/т, до 68000-74 000 грн/т. На востоке страны цена газа не изменилась и удержалась на уровне 72000-74 000 грн/т.
Между тем, средняя стоимость импортного ресурса на границе во второй половине мая составила $1160/т или около 37000 грн/т. Трейдеры отмечают, что разница между импортным ресурсом и стоимостью на аукционах обусловлена нехваткой ресурса для покрытия текущего спроса. «Несмотря на двойное увеличение поставок автогаза в страну, дефицит на рынке остается, поэтому имеем такой разбег цен в десятки тысяч гривен на тоне», - считает один из опрошенных трейдеров.
Сверхвысокий спрос на аукционах УГО, главным образом, поддерживается мелкими участниками рынка, которые не могут самостоятельно законтрактовать и привезти из-за границы небольшие партии ресурса. В то же время розничные сети могут также приобретать небольшое количество ресурса внутреннего производства, поскольку зазор между ценой на потолке и стоимостью на границе остается беспрецедентно высоким. «Замешивая дорогостоящий внутренний ресурс и условно дешевый импортный все равно оставляет выску маржу, то можно покупать и по 80 тыс., особенно если стоит вопрос остановки заправок», - считает оператор одной из газовых сетей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на автогаз достигают новых вершин
|В Украине определили 100 крафтовых производителей, которые получат 100 тысяч долларов поддержки
|Цены на нефть 1 июля подталкивают к росту из-за запрета ЕС на нефть из России и окончания карантина в Шанхае
|Кабмин одобрил подписание соглашения с ЕС о помощи на 330 миллионов евро
|Кабмин утвердил условия получения льготного кредита от Канады на $1 миллиард
|Минфин на аукционах ОВГЗ 31 мая привлек в госбюджет 2,6 млрд грн и $15,8 млн
Это интересно
|Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши
|Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года
|Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году
|Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья
|Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров
|Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России