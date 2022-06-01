Цены на автогаз достигают новых вершин

По состоянию на конец мая оптовые партии автогаза торгуются в ценовом диапазоне 67 000-75 000 грн/т, что существенно выше, чем на прошлой неделе (52 000-70 000 грн/т). Об этом свидетельствует ценовой мониторинг Консалтинговой группы А-95.

Цена реализации газа на аукционе "Укргаздобыча" 31 мая находилась в диапазоне 77 200-80 000 грн/т (прошлые торги прошли в диапазоне 73400-77000 грн/т). Трейдеры сообщают, что желающих приобрести дорогой газ было немного.

В центральных и северных областях страны сжиженный газ торговался по 70000-74 000 грн/т, что на 1000-2 000 грн/т выше уровня прошлой недели. В западных областях цены на оптовые партии поросли на 5000-8000 грн/т, до 68000-74 000 грн/т. На востоке страны цена газа не изменилась и удержалась на уровне 72000-74 000 грн/т.

Между тем, средняя стоимость импортного ресурса на границе во второй половине мая составила $1160/т или около 37000 грн/т. Трейдеры отмечают, что разница между импортным ресурсом и стоимостью на аукционах обусловлена ​​нехваткой ресурса для покрытия текущего спроса. «Несмотря на двойное увеличение поставок автогаза в страну, дефицит на рынке остается, поэтому имеем такой разбег цен в десятки тысяч гривен на тоне», - считает один из опрошенных трейдеров.

Сверхвысокий спрос на аукционах УГО, главным образом, поддерживается мелкими участниками рынка, которые не могут самостоятельно законтрактовать и привезти из-за границы небольшие партии ресурса. В то же время розничные сети могут также приобретать небольшое количество ресурса внутреннего производства, поскольку зазор между ценой на потолке и стоимостью на границе остается беспрецедентно высоким. «Замешивая дорогостоящий внутренний ресурс и условно дешевый импортный все равно оставляет выску маржу, то можно покупать и по 80 тыс., особенно если стоит вопрос остановки заправок», - считает оператор одной из газовых сетей.