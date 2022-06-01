Цены на нефть 1 июля подталкивают к росту из-за запрета ЕС на нефть из России и окончания карантина в Шанхае

Цены на нефть немного выросли в среду после того, как лидеры Европейского союза согласились на частичный и поэтапный запрет на российскую нефть, а также после того, как Китай снял карантин из-за COVID-19 в Шанхае.

Нефть марки Brent с поставкой в ​​августе подорожала на 28 центов, или 0,2%, до 115,88 доллара за баррель в 03:38 по Гринвичу. Контракт снизился на 1,7% во вторник.

Контракт на ближайший месяц с поставкой в ​​июле истек во вторник по цене 122,84 доллара за баррель, что на 1%.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 30 центов, или 0,3%, до 114,97 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя завершились в мае повышением, отметив рост цен шестой месяц подряд.

Лидеры ЕС в принципе договорились в понедельник сократить 90% импорта нефти из России к концу этого года, что является самыми жесткими санкциями блока в отношении Москвы с момента вторжения в Украину три месяца назад, которое Москва называет «специальной военной операцией».

После полного принятия санкции в отношении сырой нефти будут вводиться поэтапно в течение шести месяцев, а в отношении нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Эмбарго освобождает трубопроводную нефть от России в качестве уступки Венгрии и двум другим не имеющим выхода к морю государствам Центральной Европы.

В Китае строгая изоляция в Шанхае из-за COVID-19 закончилась в среду после двух месяцев, что вызвало ожидания повышения спроса на топливо в стране.

Ограничением роста стали сообщения о том, что некоторые производители изучают идею приостановки участия России в производственной сделке ОПЕК+, группы членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, в надежде, что такой шаг увеличит предложение.

«Полное открытие Шанхая из-за ограничений, связанных с COVID-19, может повысить настроения на периферии, но возможное исключение России ОПЕК из соглашения о добыче - это более важная история», - сказал Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA.

Хотя официально страны ОПЕК не призывали к добыче нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит России, некоторые страны Персидского залива начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.

«Ожидание увеличения предложения на рынке, даже после отказа от России, может частично подпитывать эту распродажу, поскольку нефть отказалась от своего скачка после эмбарго ЕС», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, в отчете. примечание.

Согласно ежемесячному отчету Управления энергетической информации США, опубликованному во вторник, добыча сырой нефти в США выросла в марте более чем на 3% до самого высокого уровня с ноября.

Данные от правительства США о запасах ожидаются в четверг. Аналитики в опросе Reuters ожидали, что запасы сырой нефти в США сократятся на прошлой неделе, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли.