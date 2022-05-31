Финансовые новости
- |
- 31.05.22
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской «Татнефти»
16:37 31.05.2022 |
Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть".
Об этом сообщает ГБР.
Компании основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны РФ.
Они подозреваются в финансировании действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группы лиц.
Отмечается, что арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.
При этом только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества - около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд гривен.
"Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими", - говорится в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
|Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада увеличила военные расходы госбюджета на 247 миллиардов
|Рада устранила законодательную коллизию для возобновления регистрации сельхозтехники - нардеп
|Украинцы могут подать заявку на денежную помощь от международных организаций
|Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской «Татнефти»
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Нефть дорожает 31 мая на факторах спроса и предложения
Это интересно
|Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году
|Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья
|Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров
|Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России
|Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды
|Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете