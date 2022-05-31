За месяц автогаз на АЗС подорожал на 10 грн/л

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (2-31 мая) в сетях АЗС выросла на 9,94 грн/л - до 40,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11,00 грн/л до 41,00 и 41,97 грн/л соответственно.

На 9,57 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 39,92-39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть «Авантаж 7» выставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 мая). На станциях KLO и SOCAR продукт удорожал на 11,50 и 8,50 грн/л, до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 4-14 грн/л подорожал автогаз и в сетях БРСМ-Нефть, Shell, UPG, Нефтек, BVS и другие (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС со 2 по 31 мая, грн/л