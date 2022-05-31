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За месяц автогаз на АЗС подорожал на 10 грн/л
12:52 31.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ за месяц (2-31 мая) в сетях АЗС выросла на 9,94 грн/л - до 40,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11,00 грн/л до 41,00 и 41,97 грн/л соответственно.
На 9,57 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 39,92-39,95 грн/л.
На своих АЗС сеть «Авантаж 7» выставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 мая). На станциях KLO и SOCAR продукт удорожал на 11,50 и 8,50 грн/л, до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.
Кроме того, на 4-14 грн/л подорожал автогаз и в сетях БРСМ-Нефть, Shell, UPG, Нефтек, BVS и другие (см. табл.).
Изменение розничных цен на АЗС со 2 по 31 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
41,00
|
10,01
|
WOG
|
41,98
|
11,00
|
Авіас
|
39,92
|
9,54
|
Укрнафта
|
39,95
|
9,57
|
Нефтек
|
44,99
|
12,00
|
Shell
|
41,38
|
9,86
|
SOCAR
|
40,98
|
8,50
|
БРСМ-Нафта
|
42,09
|
10,50
|
KLO
|
42,99
|
11,50
|
Укргазвидобування
|
44,00
|
14,00
|
Автотранс
|
40,98
|
9,50
|
UPG
|
34,00
|
4,00
|
BVS
|
39,99
|
8,50
|
Chipo
|
42,18
|
10,88
|
Авантаж 7
|
41,95
|
11,95
|
Катрал
|
40,97
|
10,60
|
Mango
|
43,99
|
11,00
|
Середня ціна в Україні
|
40,86
|
9,94
|
|
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